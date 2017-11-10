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Россия
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Украина
Инспекторы из США собираются посетить Донбасс и Крым — Минобороны Украины
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    Инспекторы из США собираются посетить Донбасс и Крым — Минобороны Украины

    22:00  10 Ноября 2017
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    Инспекторы из США собираются посетить Донбасс и Крым — Минобороны Украины

    Киев, 10 ноября. Военные эксперты из США, Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

    По данным Минобороны Украины, в понедельник на Украину прибудет многонациональная инспекционная группа США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады. Предполагается, что инспекторы приедут «для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны».

    В сообщении отмечается, что инспекционная группа должна посетить военные части и подразделения в Донбассе на территории Донецкой и Луганской областей.

    Инспекторы из США собираются посетить Донбасс и Крым — Минобороны Украины

    Американская сторона также намерена посетить Крым, что, по мнению украинских военных, можно расценивать как «очередное свидетельство не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией».

    Напомним, после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года в Крыму состоялся референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 

    Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #крым
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