Киев, 10 ноября. Военные эксперты из США, Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

По данным Минобороны Украины, в понедельник на Украину прибудет многонациональная инспекционная группа США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады. Предполагается, что инспекторы приедут «для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны».

В сообщении отмечается, что инспекционная группа должна посетить военные части и подразделения в Донбассе на территории Донецкой и Луганской областей.

Американская сторона также намерена посетить Крым, что, по мнению украинских военных, можно расценивать как «очередное свидетельство не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией».

Напомним, после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года в Крыму состоялся референдум по вопросу воссоединения с Россией. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя.

Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».