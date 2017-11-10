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Россия
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Экономика
Промсвязьбанк профинансирует закупки крупнейшего дистрибьютора марок одежды
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    Промсвязьбанк профинансирует закупки крупнейшего дистрибьютора марок одежды

    21:52  10 Ноября 2017
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    Промсвязьбанк профинансирует закупки крупнейшего дистрибьютора марок одежды

    Москва, 10 ноября. Российский Промсвязьбанк заключил с компанией «ДжамильКо» соглашение, связанное с открытием аккредитивов с постфинансированием.

    Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, условное денежное обязательство было предоставлено для закупки новых коллекций известных брендов. В Промсвязьбанке рассказали, что сотрудничают со многими мировыми банками, а международное торговое финансирование является сильной стороной кредитной организации. Поэтому Промсвязьбанк имеет возможность предложить клиентам выгодные условия для сотрудничества.

    «Компания «ДжамильКо» имеет отличную деловую репутацию и успешный бизнес. Мы рады, что предоставленные аккредитивы дадут нашим партнерам еще больше возможностей для развития», — отметил директор по развитию бизнеса с крупными корпоративными клиентами Промсвязьбанка Александр Афонин.

    По словам генерального директора компании «ДжамильКо» Киры Балашовой, благодаря заключению соглашения с Промсвязьбанком появилась возможность закупить коллекции таких брендов, как DKNY и Marc O'Polo. Компания намерена развивать сотрудничество с Промсвязьбанком.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #промсвязьбанк #джамилько
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