Промсвязьбанк профинансирует закупки крупнейшего дистрибьютора марок одежды

Москва, 10 ноября. Российский Промсвязьбанк заключил с компанией «ДжамильКо» соглашение, связанное с открытием аккредитивов с постфинансированием.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, условное денежное обязательство было предоставлено для закупки новых коллекций известных брендов. В Промсвязьбанке рассказали, что сотрудничают со многими мировыми банками, а международное торговое финансирование является сильной стороной кредитной организации. Поэтому Промсвязьбанк имеет возможность предложить клиентам выгодные условия для сотрудничества.

«Компания «ДжамильКо» имеет отличную деловую репутацию и успешный бизнес. Мы рады, что предоставленные аккредитивы дадут нашим партнерам еще больше возможностей для развития», — отметил директор по развитию бизнеса с крупными корпоративными клиентами Промсвязьбанка Александр Афонин.

По словам генерального директора компании «ДжамильКо» Киры Балашовой, благодаря заключению соглашения с Промсвязьбанком появилась возможность закупить коллекции таких брендов, как DKNY и Marc O'Polo. Компания намерена развивать сотрудничество с Промсвязьбанком.

