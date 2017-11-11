Сирия, 11 ноября. Террористы ИГ1 угрожают массовыми убийствами жителей на острове Кати в провинции Дейр эз-Зор. Мирные демонстрации против боевиков в Алеппо были подавлены исламистами «Нур Ад-Дин Аз-Зинки». Прогремел взрыв недалеко от авиабазы «Хмеймим» в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали САА и ее союзникам прикрытие в Дейр эз-Зоре; наносили авиаудары по опорным пунктам «Ан-Нусры»*** на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу ИГ в городе Меядин юго-восточнее Дейр эз-Зора; обнаружили хранилище со взрывчаткой и цех по производству дронов к северо-востоку от Хамы; атаковали позиции «Ан-Нусры» в юго-западной части провинции Дамаск.

«Исламское государство»: уничтожило военный пикап САА в районе Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре; организовало взрыв в городе Ана в иракской провинции Аль-Анбар; угрожает мирным жителям на острове Кати в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет набор боевиков в тренировочный лагерь в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла союзников в провинции Алеппо; обстреляла населенный пункт Талль-Сальхаб северо-западнее Хамы; заявляла об обстрелах САА в Восточной Гуте Дамаска.

«Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки»: открыла огонь по протестующим на западе Алеппо; вела бои с «Ан-Нусрой» на западе провинции Алеппо.

Курды: продолжили беспрепятственно продвигаться на востоке провинции Дейр-эз-Зор; эвакуировали парламент Курдистана из провинции Киркук в Ираке; задержали мирных жителей за поддержку иракского правительства в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Несколько раз поступали сообщения об артиллерийских обстрелах со стороны сирийской армии на северо-востоке Дамаска. Как утверждали оппозиционные источники, удары войск САР пришлись на позиции радикалов вблизи районов Айн-Тарма и Джобар. Ни одно из сообщений, тем не менее, так и не было подтверждено.

Между тем на юго-западе региона отмечались вооруженные столкновения между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке израильской артиллерии. После очередных обстрелов боевиков ВВС Сирии совершили несколько боевых вылетов в районах дислокации радикалов. Как передавал новостной портал Syrian Revolution News Network, сирийские вертолеты атаковали укрепления исламистов близ населенного пункта Бейт Джинн. О нанесенном боевикам уроне все еще не сообщалось.

Провинция Латакия

Накануне прогремел мощный взрыв в западной части Латакии. Как стало известно к вечеру, взрывное устройство, установленное в одном из автомобилей, сработало недалеко от авиабазы «Хмеймим» на КПП «Бустан». Об этом сообщал военный источник в соцсети Twitter (markito0171). Также сообщалось, что в результате взрыва несколько человек из числа гражданского населения пострадали. По неподтвержденным данным местных активистов, теракт был организован боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1, пробравшимся в регион под видом беженцев.

Провинция Алеппо

На западе региона на протяжении всего дня отмечалось противостояние между формированием «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» и союзом исламистских группировок «Тахрир Аш-Шам». Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (Alraqeemn), «Ан-Нусре» удалось отбить у бывших союзников деревню Аль-Ибизма. О потерях «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» в живой силе никакой информации не поступало. Противники также вели бои в районе населенного пункта Кафр Наха.

Жители города Аль-Атариб провели митинги против «Джебхат Ан-Нусры». По данным информационного портала Syrian Revolution News Network, подконтрольного «Тахрир Аш-Шам», протесты были подстроены радикалами «Аз-Зинки», однако данное сообщение не было подтверждено. Во второй половине дня начались демонстрации против «Нур Ад-Дин Аз-Зинки». В ответ на это боевики открыли огонь по протестующим. Несколько мирных жителей получили ранения. Об этом сообщало оппозиционное информагентство Orient News.

Также накануне фиксировались вооруженные стычки между САА и силами «Джебхат Ан-Нусры» южнее столицы провинции. Как сообщало информагентство Al Masdar News, российские ВКС оказывали воздушную поддержку силам САР. Авиудары российской авиации пришлись на позиции исламистов недалеко от Джебель Аль-Хосс.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки инженерные подразделения и российского Центра по примирению начали работы по разминированию территорий города Абу Кемаль. Правительственные войска при поддержке проасадовских ополченческих отрядов продолжили зачистку ключевого города. Напомним, в городе все еще присутствуют силы террористов ИГИЛ1. Во второй половине дня позиции сирийской армии подверглись ракетному обстрелу ИГИЛовцев, в результате чего был уничтожен военный пикап союзников САА, передавал Twitter-канал (NowSaudi). Кроме того, активизировались боевики ИГ и в районе города Меядин. Позиции САА в данном районе оказались под артиллерийскими ударами ИГИЛовцев.

Тем временем боевые действия на острове Кати были приостановлены из-за угрозы безопасности мирного населения. После того как ИГ пригрозило начать массовую резню, командование армии САР было вынуждено начать переговоры с радикалами ИГ, передавал военный источник в Twitter (oabozayd).

Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжили беспрепятственно продвигаться вдоль левого притока реки Евфрат в рамках военной кампании «Буря Джазиры». Практически все населенные пункты, расположенные вдоль шоссе Ас-Сувар — Аль-Бусейра, перешли под контроль курдов. В ходе наступления курдские части практически не встретили на своем пути сопротивления. Как сообщали ранее многие источники, отступление радикалов террористической группировки происходит в соответствии с секретными договоренностями между курдами и ИГИЛовцами.

Провинция Хама

На севере региона продолжилось противостояние между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции. В ответ на обстрелы со стороны исламистов населенного пункта Талль-Сальхаб, силы правительственной армии открыли ответный огонь по позициям «Джебхат Ан-Нусры» вблизи поселений Аль-Маакр и Тутех.

Между тем военнослужащие САР также продолжили осматривать районы, которые были освобождены в ходе столкновений, разворачивавшихся в течение последней недели. В результате обысков была обнаружена тюрьма для пленных «Нусры», а также хранилище со взрывчаткой и цех по производству боевых беспилотников. Об этом сообщал новостной портал Damascus Now.

Сирийская свободная армия (ССА) заявила о начале новой мобилизации в ряды исламистов для дальнейшего участия в столкновениях с правительственными войсками. Ответственность за проведение мероприятий по набору новых боевиков лежит, прежде всего, на главарях группировки «Джейш Аль Изза».

Ирак

Вновь нарастает напряженность между Багдадом и Эрбилем. Как передавал информационный портал Iraqi News, с территории провинции Киркук был эвакуирован парламент Иракского Курдистана. По данным курдских источников, несколько раз главный офис подвергался атакам неизвестных, предположительно относящихся к числу мирных жителей. В свою очередь, полиция курдов «Асайиш» ужесточила контроль на территориях автономного Иракского Курдистана. Так, четверо гражданских лиц были арестованы за то, что опубликовали сообщения в поддержку правительства Ирака в соцсетях. Таким образом, конфликт, возникший после проведения антиконституционного референдума 25 сентября, не утихает до сих пор.

Тем временем в провинции Аль-Анбар продолжились бои между вооруженными силами Ирака и боевиками «Исламского государства»1. Террористам удалось приблизиться и позициям военнослужащих армии Ирака и активировать взрывное устройство в городе Ана. В результате взрыва был ликвидирован автомобиль и находящиеся внутри на момент взрыва солдаты иракских ВС, передавал военный источник в Twitter (SALAHDDIN83).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)