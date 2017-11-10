Волонтеры ВСУ «передали привет» бренду Adidas, признавшему Крым российским

Москва, 10 ноября. Украинские активисты обратили внимание на то, что на сайте немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas магазины в Крыму отмечены как находящиеся на территории России. Волонтер ВСУ Юрий Мысягин разместил информацию об этом на своей странице в Facebook.

«Передаю большой и пламенный привет компании Adidas, которая считает Крым российской территорией», — написал волонтер.

Пользователи в комментариях отметили, что решение владельцев бренда продиктовано бизнес-стратегией. Бренд обозначил ту страну, которой платит налоги, иначе магазины были бы закрыты.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума.96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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