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Россия
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Волонтеры ВСУ «передали привет» бренду Adidas, признавшему Крым российским
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    Волонтеры ВСУ «передали привет» бренду Adidas, признавшему Крым российским

    21:41  10 Ноября 2017
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    Волонтеры ВСУ «передали привет» бренду Adidas, признавшему Крым российским

    Москва, 10 ноября. Украинские активисты обратили внимание на то, что на сайте немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas магазины в Крыму отмечены как находящиеся на территории России. Волонтер ВСУ Юрий Мысягин разместил информацию об этом на своей странице в Facebook.

    «Передаю большой и пламенный привет компании Adidas, которая считает Крым российской территорией», — написал волонтер.

    Пользователи в комментариях отметили, что решение владельцев бренда продиктовано бизнес-стратегией. Бренд обозначил ту страну, которой платит налоги, иначе магазины были бы закрыты.

    Волонтеры ВСУ «передали привет» бренду Adidas, признавшему Крым российским

    Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума.96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 

    Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. 

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Олеся Волкова
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    #всу #украина #крым
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