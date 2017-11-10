Сирия, 10 ноября. В провинции Даръа был похищен и убит корреспондент оппозиционных СМИ. Жители Хомса получили гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. ССА** начала новое наступление в юго-западной части Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Ан-Нусры»*** близ деревни Джебель Аль-Хосс в южной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили мастерскую по производству беспилотников на севере Хамы.

«Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в городе Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор; утверждает, что САА понесла потери в результате обстрелов террористов ИГ1 в районе Меядина юго-восточнее Дейр эз-Зора.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала «Джейш Халид ибн Аль-Валид» вблизи раки Ярмук в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаудрам ВКС РФ на юге провинции Алеппо.

Провинция Латакия

Стали известны подробности инцидента, произошедшего вблизи города Джабла недалеко от российской авиабазы «Хмеймим». Согласно данным новостного портала Omawi News Agency, подконтрольного вооруженной оппозиции, взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте «Бустан». Бомба была заложена в одном из автомобилей. Об этом сообщает Twitter-канал (markito0171). Несколько мирных жителей получили ранения. Более точная информация пока устанавливается. Местные активисты утверждают, что взрывное устройство было установлено радикалами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит наиболее радикальная группировка исламистов — «Джебхат Ан-Нусра»1. Предполагается, что боевики могли проникнуть в провинцию под видом беженцев.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Masdar News сообщает, что российские военные самолеты активизировали боевые вылеты в южной части провинции. Авиаударам ВКС России подверглись укрепления огневые позиции радикалов «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей антиправительственных формирований на окраине населенного пункта Джебель Аль-Хосс. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось. Напомним, правительственные войска намереваются расширить буферную зону вокруг стратегической трассы Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама, которая регулярно подвергается обстрелам и вооруженным нападениям исламистов.

Провинция Хомс

Официальный Twitter-канал посольства Российской Федерации в США (RusEmbUSA) сообщает о том, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили почти две тонны гуманитарной помощи мирным жителям провинции. Среди нуждающихся были распределены наборы с продовольствием. Кроме того, более сотни гражданских лиц получили квалифицированную медицинскую помощь.

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1 на северных окраинах пограничного города Абу Кемаль, сообщает правительственный новостной портал SANA News. В настоящий момент разворачиваются жестокие бои в пригороде Ад-Джалаа. По информации агентства новостей Al Masdar News, боевики террористической группировки продолжают отступать. Сообщается, что силы САР и проправительственные войска пока не вошли на территорию города из-за большого количества СВУ и мин, оставленных радикалами ИГ.

Между тем информагентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ1, утверждает, что в результате обстрела, проведенного ИГИЛовцами несколькими часами ранее, были уничтожены боевая машина пехоты (БМП), а также два танка армии Башара Асада. Кроме того, «Аль-Амак» заявляет о том, что десять солдат САА были убиты, а еще один сирийский боец якобы попал в плен к террористам. Тем не менее правительственные источники не подтверждают данные сведения.

Провинция Даръа

В Даръа возобновились вооруженные стычки между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее принявшей сторону «Исламского государства». Как передает информационное агентство Al Masdar News, исламисты вооруженной оппозиции предприняли новую попытку нападения на юго-западе провинции, атаковав позиции террористической организации в районе реки Ярмук недалеко от границы с Иорданией. В результате пулеметного обстрела оборонительные сооружения ИГИЛовцев были частично разрушены. Тем не менее захватить районы, оккупированные «Джейш Халид ибн Аль-Валид», радикалам САА пока не удалось.

Тем временем на северо-западе провинции был похищен и убит корреспондент оппозиционных СМИ, работавший под псевдонимом Омар Аль-Джулани. Тело убитого было обнаружено в городе Джасим. Данных о личностях похитителей не поступало. В последнее время в регионе участились случаи покушений на лидеров вооруженной оппозиции, а также активистов. Пока неизвестно, какое из антиправительственных формирований стоит за этим.

Провинция Хама

Военный источник в соцсети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает новую информацию о ходе зачистки территорий, ранее находившихся в оккупации исламистов «Тахрир Аш-Шам» на севере региона. По данным Twitter-канала, саперы проправительственных Национальных сил обороны****** (NDF) обнаружили мастерскую по производству беспилотных летательных аппаратов и оставленную исламистами артиллерийскую установку в деревне Абу Джбейлат. Как сообщалось ранее, во время обысков также были найдены склад со взрывчатыми веществами и тюрьма для пленных «Ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)