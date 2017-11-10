Раненных в Сирии журналистов навестили воспитанницы пансиона Минобороны РФ

Москва, 10 ноября. Кадеты Суворовского военного училища, воспитанницы пансиона министерства обороны РФ и участники Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия посетили журналистов российских телеканалов и военнослужащих, пострадавших в Сирийской республике.

Как говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, в ходе встречи в Центральном военном госпитале военного ведомства гости выразили военнослужащим и журналистам слова благодарности и поддержки.

6 ноября во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.