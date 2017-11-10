Саакашвили заявил о задержании его сына в аэропорту «Борисполь»

Киев, 10 ноября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его 11-летний сын и сопровождавший его сотрудник грузинской службы государственной охраны были задержаны в аэропорту «Борисполь».

По словам Саакашвили, в аэропорту «Борисполь» без объяснения причин был задержан его сын и сотрудник грузинской службы государственной охраны, который сопровождал несовершеннолетнего.

«Сотрудник службы сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон полиции на пограничном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области в результате чего экс-президент Грузии смог въехать на территорию Украины. С 17 октября у здания Верховной рады начались акции протеста. В числе организаторов протестных акция был Михаил Сакашвили.