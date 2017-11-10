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Россия
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Украина
Саакашвили заявил о задержании его сына в аэропорту «Борисполь»
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    Саакашвили заявил о задержании его сына в аэропорту «Борисполь»

    21:45  10 Ноября 2017
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    Саакашвили заявил о задержании его сына в аэропорту «Борисполь»

    Киев, 10 ноября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его 11-летний сын и сопровождавший его сотрудник грузинской службы государственной охраны были задержаны в аэропорту «Борисполь».

    По словам Саакашвили, в аэропорту «Борисполь» без объяснения причин был задержан его сын и сотрудник грузинской службы государственной охраны, который сопровождал несовершеннолетнего.

    «Сотрудник службы сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

     

    Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон полиции на пограничном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области в результате чего экс-президент Грузии смог въехать на территорию Украины. С 17 октября у здания Верховной рады начались акции протеста. В числе организаторов протестных акция был Михаил Сакашвили.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #борисполь #сын
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