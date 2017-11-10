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Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не дождавшись встречи с Путиным
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    Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не дождавшись встречи с Путиным

    21:34  10 Ноября 2017
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    Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не дождавшись встречи с Путиным

    Москва, 10 ноября. Американский президент Дональд Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, до его завершения. В ходе ужина Трамп и президент России Владимир Путин не общались.

    Трамп сделал несколько фотографий с главами других государств на телефоны, после чего покинул зал до окончания приема. На ужине президент США, как и российский лидер, переговаривались с ближайшими соседями за столом.

    Ранее сообщалось, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования, а затем все лидеры направились в зал, где начался прием от имени президента Вьетнама.

    Напомним, Владимир Путин «дал пять» президенту Перу Пабло Кучински на официальной фотосессии на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам).

    Отметим, что в последний раз Путин и Трамп встречались на саммите «Большой двадцатки», который проходил в начале июля в Гамбурге.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #трамп #вьетнам #атэс
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