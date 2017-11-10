Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не дождавшись встречи с Путиным

Москва, 10 ноября. Американский президент Дональд Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, до его завершения. В ходе ужина Трамп и президент России Владимир Путин не общались.

Трамп сделал несколько фотографий с главами других государств на телефоны, после чего покинул зал до окончания приема. На ужине президент США, как и российский лидер, переговаривались с ближайшими соседями за столом.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования, а затем все лидеры направились в зал, где начался прием от имени президента Вьетнама.

Напомним, Владимир Путин «дал пять» президенту Перу Пабло Кучински на официальной фотосессии на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам).

«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2017

Отметим, что в последний раз Путин и Трамп встречались на саммите «Большой двадцатки», который проходил в начале июля в Гамбурге.