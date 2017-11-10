Россельхознадзор запретит ввоз рыбы с двух белорусских предприятий

Москва, 10 ноября. Россельхознадзор с 14 ноября ограничит ввоз рыбы и морепродуктов в Россию с двух белорусских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор с 14 ноября вводит временные ограничения на поставки в РФ рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО «Витебскрыба» и ОАО «Белрыба», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в июле-августе 2017 года на территорию РФ была незаконно ввезена замороженная рыба из Норвегии, Финляндии, Великобритании под видом «рыбы слабосоленой мороженой» белорусского производства. Позднее выяснилось, что эта продукция не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Белоруссии, поэтому странами происхождения ввезенного товара являются Норвегия, Финляндия, Великобритания, в отношении которых введены ограничения на поставки данного вида товаров.