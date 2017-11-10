Скончался старейший петербургский композитор Георгий Портнов

Санкт-Петербург, 10 ноября. Композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов умер в возрасте 89 лет. Об этом рассказали в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

По словам председателя Союза композиторов Санкт-Петербурга Григория Корчмара, уход старейшего петербургского композиторя является тяжелой потерей.

«Он был выдающимся петербургским композитором и музыкально-общественным деятелем, личностью, с которой связана целая эпоха музыкальной жизни не только нашего города, но и всей страны», — подчеркнул он.

Причиной смерти выдающегося композитора стала тяжелая болезнь.

Портнов является автором оперы «Король и Золушка», нескольких оперетт, а также камерных и симфонических произведений. Его музыка звучит в отечественных кинофильмах — «Старые стены», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Трижды о любви», «Даурия» и «На войне как на войне».

Напомним, сегодня утром стало известно, что на 70-м году жизни скончался писатель и юморист Михаил Задорнов.