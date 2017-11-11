Сирия, 11 ноября. Около 200 смертников ИГ1 оставлены внутри Абу Кемаля на юге Дейр-эз-Зора с целью сдержать наступление САА. США и Израиль намерены расшатать ситуацию в юго-западных провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. На западе Алеппо продолжаются бои между вооруженными группировками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают штурмовать Абу Кемаль под прикрытием ВКС РФ; находятся под угрозой новых атак боевиков в юго-западной части САР.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): координирует действия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор с американскими спецслужбами; сформировало ударные группы смертников с целью сохранить контроль над Абу Кемалем; планирует новые нападения на позиции САА в районе шоссе Пальмира – Дейр-эз-Зор.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»): продолжает бои с отрядами «Нур ад-Дин аз-Зенки» на западе провинции Алеппо; совместно с США и Израилем планирует контрнаступление на позиции армии САР в Даръа; рассчитывает додавить последние очаги сопротивления ИГ на северо-востоке Хамы.

Курды: вместе с союзными силами коалиции США лишись возможности занять стратегически значимый Абу Кемаль по причине опережающих действий ВКС РФ и САА в этом районе.

Провинция Алеппо

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» перебрасывают новые отряды боевиков на запад провинции Алеппо с целью противодействия отрядам вооруженной группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». «Ан-Нусра» намерена усилить свой контингент вблизи населенных пунктов Текад и Хан Эль-Асаль, а также установить контроль над участком дороги между поселениями Урум Аль-Кубра и Тадиль, передает Qalaat Al Mudiq.

Дополнительная живая сила и вооружение, согласно приказу главарей группировки, должны были быть переброшены, в частности, с севера провинции Хама, однако действующие там отряды «Нусры» отказываются подчиняться из-за непрекращающихся столкновений с подразделениями правительственных войск Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации местного информагентства DeirEzzor24, боевой дух в рядах террористов «Исламского государства»1 почти полностью подорван в результате продолжающегося наступления Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ. Отмечается, что некоторые главари группировки пытались вести переговоры с правительственными войсками САР относительно добровольной сдачи части позиций.

Другие отряды ИГИЛ, тем не менее, по-прежнему не оставляют попыток сорвать освободительную операцию армии САР и российской авиационной группировки в провинции Дейр-эз-Зор. С этой целью, согласно данным закрытых каналов террористов в Telegram, планируется ряд нападений в районах участков трассы М-20 Бир Кабакеб – Аль-Шула и Аль-Шула – Дейр-эз-Зор. К югу от ключевой магистрали в настоящий момент формируются ударные группы боевиков, которые, как утверждается, могут выступить под прикрытием военных пикапов с крупнокалиберными пулеметами уже в ближайшее время.

Подразделения правительственных войск САР, прикрываемые ВКС РФ, продолжают штурмовать стратегически значимый город Абу Кемаль на юго-востоке провинции. По данным сирийского портала Damascus Now, благодаря опережающим действиям российской авиации и армии САР в этом районе коалиция Соединенных Штатов и подконтрольная ей курдская Демократическая армия Сирии (SDF)****, очевидно, уже не успеют прорваться к ключевому населенному пункту и взять его под свой контроль. Отряды террористов ИГ между тем не прекращают упорное сопротивление. Так, для задержки продвижения военнослужащих САР внутри города были оставлены группы смертников «Ингимаси», общая численность которых достигает до 200 боевиков. При этом, как передает на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник, в окрестностях Абу Кемаля была зафиксирована деятельность представителей американских спецслужб, координирующих действия сил «Исламского государства».

Провинция Даръа

Согласно сведениям ливанского портала Al Masdar News, обстановка на юго-западе Сирии, где сформирована первая зона деэскалации, в ближайшее время может серьезно обостриться. Высока вероятность новой серии атак со стороны террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1, с целью отвлечь сирийскую армию и ВКС РФ от юго-востока провинции Дейр-эз-Зор и севера Хамы, где союзники продолжают постепенно развивать преимущество в боях с террористами. Как сообщают военные источники AMN, израильские и американские спецслужбы уже работают на юго-западе арабской республики с целью сорвать перемирие и по-новому запустить захватнические операции исламистов в городе Даръа и близ населенного пункта Хадер на севере соседней провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Хама

Боевики «Джебхат ан-Нусры» готовят наступление на северо-востоке Хамы с целью додавить последние очаги сопротивления террористов ИГ в этом районе. Об этом сообщают подконтрольные сирийской «Аль-Каиде»1 (деятельность запрещена в РФ) новостные ресурсы в сети Twitter. Объединение «Тахрир аш-Шам» установило контроль над всеми территориями, ранее утраченными в результате неожиданного нападения сил «Исламского государства», однако в регионе по-прежнему действуют подпольные группы ИГИЛ. В настоящее время боевики «Нусры» планируют атаки недалеко от город Ас-Саан.

Кроме того, как передает на своей странице в Twitter (@MIG29_) военный источник, «Джебхат ан-Нусра» параллельно укрепляет позиции к северо-востоку от Хамы с целью сдержать наступление САА и российских ВКС. Террористы продолжают оборудовать новые опорные пункты, перебрасывать вооружение и технику, а также передислоцировать к линии соприкосновения с армией САР новые группы боевиков. В частности, радикалы пытаются наладить коммуникации с отрядами союзной бригады «Джейш Аль-Изза», являющейся частью оппозиционной Сирийской свободной армии** (ССА). Также отмечается, что исламисты активно используют разведывательные беспилотники для осуществления наблюдения за близлежащими блокпостами правительственных сил.

Провинция Эль-Кунейтра

Местные активисты вновь отмечают работу представителей израильских спецслужб в районах Эль-Кунейтры, подконтрольных боевикам антиправительственных формирований. Они, как сообщают источники, помогают отрядам группировки «Усуд Аль-Джулани» восстановиться после неудачной серии атак позиций сирийской армии близ города Хадер. В частности, Тель-Авив оказывает боевикам военную поддержку, поставляя им вооружение и боеприпасы.

Новостной Twitter-канал (@NatDefFor) между тем сообщает о подготовке нового наступления отрядов радикалов на Хадер и его окрестности с целью полностью заблокировать сирийско-израильскую границу. Предполагается, что наступательные действия на этом направлении могут вновь активизироваться уже к середине текущего месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)