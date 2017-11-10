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Россия
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Спорт
WADA получило базу данных допинг-тестов российских спортсменов за 2012-2015 годы
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    WADA получило базу данных допинг-тестов российских спортсменов за 2012-2015 годы

    20:56  10 Ноября 2017
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    WADA получило базу данных допинг-тестов российских спортсменов за 2012-2015 годы

    Москва, 10 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных допинг-тестов российских спортсменов, которая может повлечь новые наказания в отношении России. Об этом сообщает американская газета New York Times.

    Издание утверждает, российские власти не хотели предоставлять WADA информацию из данной базы, однако антидопинговому агентству удалось ее получить через информатора. По мнению New York Times база данных содержит информацию о нескольких тысячах тестов российских спортсменов, которые якобы могут предоставить новые доказательства и повлечь новые наказания в отношении российских спортсменов.

    Напомним, в 2015 году WADA обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил, после чего приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Восстановление РУСАДА будет рассмотрено советом учредителей WADA 16 ноября.

    Позднее на официальном сайте WADA появилось сообщение о том, что агентство получило электронный файл, который является базой данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го. 

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #допинг #wada #пробы
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