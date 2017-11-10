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Россия
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Общество
Глава Ингушетии поблагодарил полицейских, отразивших атаку на пост ДПС
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    Глава Ингушетии поблагодарил полицейских, отразивших атаку на пост ДПС

    21:08  10 Ноября 2017
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    Глава Ингушетии поблагодарил полицейских, отразивших атаку на пост ДПС

    Нальчик, 10 ноября. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заехал на пост ДПС в Назрановском районе республики, который ранее подвергся нападению. Евкуров лично поблагодарил полицейских за проявленную смелость и мужество.

    «Вы дали достойный отпор нападавшим, повели себя как настоящие мужчины, — заявил глава Ингушетии полицейским. — Я горжусь вами».

    Евкуров также назвал геройским поступок лейтенанта полиции Исраила Богатырева, погибшего при нападении на пост. Богатырев будет представлен к государственной награде, отметил глава республики, передает издание «Свободная пресса».

    Напомним, 5 ноября неизвестные злоумышленники напали на пост ДПС на федеральной автомагистрали «Кавказ. Один из них совершил самоподрыв.

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #ингушетия #евкуров
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