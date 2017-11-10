«Нас пытались поставить на колени»: Порошенко пожаловался на торговую блокаду Украины

Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось справиться с кризисными явлениями и преодолеть последствия торговой блокады.

По его словам, Украине удалось добиться экономического роста, несмотря на кризис и торговую блокаду. При этом Порошенко не уточнил, о какой именно блокаде идет речь.

«В условиях торговой блокады и экономического кризиса, когда нас пытались поставить на колени, мы обеспечили экономический рост и кардинальный рост», — заявил он.

Стоит отметить, что именно власти Украины устроили торговую блокаду Донбасса, а также пытались блокировать поставки продуктов питания в Крым. Кроме того, в настоящее время Украина пытается организовать морскую блокаду Крыма, запрещая судам других государств заходить в порты полуострова.

Однако на этот запрет практически никто не обращает внимания. При этом даже украинские суда продолжают заходить в порты Крыма. Только за минувший месяц украинские суда более 60 раз заходили в порты Крыма.