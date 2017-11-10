Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Несколько пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Самаре
Украина
«Нас пытались поставить на колени»: Порошенко пожаловался на торговую блокаду Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Нас пытались поставить на колени»: Порошенко пожаловался на торговую блокаду Украины

    20:46  10 Ноября 2017
    46

    «Нас пытались поставить на колени»: Порошенко пожаловался на торговую блокаду Украины

    Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось справиться с кризисными явлениями и преодолеть последствия торговой блокады.

    По его словам, Украине удалось добиться экономического роста, несмотря на кризис и торговую блокаду. При этом Порошенко не уточнил, о какой именно блокаде идет речь.

    «В условиях торговой блокады и экономического кризиса, когда нас пытались поставить на колени, мы обеспечили экономический рост и кардинальный рост», — заявил он.

    Стоит отметить, что именно власти Украины устроили торговую блокаду Донбасса, а также пытались блокировать поставки продуктов питания в Крым. Кроме того, в настоящее время Украина пытается организовать морскую блокаду Крыма, запрещая судам других государств заходить в порты полуострова.

    Однако на этот запрет практически никто не обращает внимания. При этом даже украинские суда продолжают заходить в порты Крыма. Только за минувший месяц украинские суда более 60 раз заходили в порты Крыма.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #порошенко #блокада
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7779