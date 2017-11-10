Солдат Джейн из ДНР: девушка-боец впервые сдала аттестацию на голубой берет

Глава ДНР Александр Захарченко посетил сдачу нормативов на право ношения голубого берета бойца подразделения специального назначения министерства транспорта ДНР «Витязь». Аттестация проходила в рамках мероприятий, посвященных второй годовщине подразделения «Витязь», на которых побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Подобный экзамен для будущих бойцов подразделения проходил впервые и впервые в аттестации на получение голубого берета участвовала девушка. 22-летняя военнослужащая успешно прошла все испытания наравне с мужчинами, включая спарринги, и была особо отмечена главой ДНР.

К этому непростому экзамену бойцы готовились в течение года, пришлось даже прыгать с парашютами. Согласно правилам, быть причисленным к ВДВ (а подразделение «Витязь» — это фактически воздушно-десантные силы ДНР) имеет право только боец, который имеет за плечами три прыжка. Но так как такой возможности ребятам не представилось, это компенсировалось другими нагрузками. Как отметил Александр Захарченко, многие из тех, кто проходил аттестацию, и раньше служили в ВДВ.

На испытаниях ребята проходили полосу препятствий длиной в 15 км: бойцы должны были преодолевать лесопосадки, холмистую и водную преграды, выполнить нормативы по стрельбе и метанию гранат. Но, конечно, самым тяжелым испытанием было сразу же после полосы препятствий вступить в рукопашный бой.

«Сегодня вы видели заключительный этап — ему предшествовал очень долгий процесс подготовки, — рассказал журналистам Александр Захарченко. — Знаете, я смотрю сейчас на этих ребят и, вспоминая 2014 год, понимаю, что за три года наши подразделения превратились в настоящую армию. И у меня не только ощущение гордости, но и понимание, что если мы захотим, то вместе победим любого врага и преодолеем любые препятствия. Уверен, что и вы гордитесь нашими ребятами, глядя на них».

В итоге 26 бойцов вооруженных сил ДНР прошли аттестацию и в торжественной обстановке получили заветные голубые береты десантников.