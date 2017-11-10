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Украина
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Политика
Растет число жителей Сирии, желающих участвовать в конгрессе нацдиалога — МО РФ
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    Растет число жителей Сирии, желающих участвовать в конгрессе нацдиалога — МО РФ

    20:23  10 Ноября 2017
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    Растет число жителей Сирии, желающих участвовать в конгрессе нацдиалога — МО РФ

    Хмеймим, 10 ноября. Число жителей Сирии и сирийских организаций, выразивших желание принять участие в конгрессе нацдиалога, постоянно увеличивается. Об этом в пятницу сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Увеличивается количество партий, общественных организаций, представителей религиозных и этнических групп и других граждан Сирии, которые стремятся подключиться к усилиям по налаживанию стабильной политической жизни в стране», — говорится в сообщении.

    Растет число жителей Сирии, желающих участвовать в конгрессе нацдиалога — МО РФ

    На заседании комитета национального примирения зоны деэскалации в Идлибе были определены некоторые участники делегации, среди которых оказались представители разных партий, местные чиновники и религиозные деятели.

    Напомним, что с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее вступил президент РФ Владимир Путин. Мероприятие, на которое приглашены представители по меньшей мере 33 организаций, состоится 18 ноября в Сочи.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #мо рф #конгресс национального диалога
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