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Российские саперы за сутки уничтожили более 500 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре
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    Российские саперы за сутки уничтожили более 500 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре

    20:30  10 Ноября 2017
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    Российские саперы за сутки уничтожили более 500 взрывоопасных предметов в Дейр-эз-Зоре

    Хмеймим (Сирия), 10 ноября. Российские военные специалисты Международного противоминного центра ВС РФ за сутки разминировали и уничтожили 525 взрывоопасных предметов в сирийском Дейр-эз-Зоре. 

    Как говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в САР, российские военные проверили 19 гектаров территории города и его окрестностей, десять зданий, в том числе мечеть и здание школы в юго-западном районе города.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки более 70 мирных жителей Арабской республики вернулись в свои дома.

    Напомним, авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) провела массированную воздушную подготовку для наземной операции сирийской армии в трех регионах — провинциях Идлиб, Алеппо и Хама

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #дейр-эз-зор
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