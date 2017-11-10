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Донбасс: ВСУ обстреляли село на юге ДНР из артиллерии и БМП
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    Донбасс: ВСУ обстреляли село на юге ДНР из артиллерии и БМП

    20:39  10 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ обстреляли село на юге ДНР из артиллерии и БМП

    Донецк, 10 ноября. Населенный пункт Коминтерново в Донецкой народной республике попал под обстрел со стороны позиций украинских военных. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, повреждено электроснабжение села.

    Согласно приведенным данным, ВСУ открыли огонь в 17.50. Обстрел производился из ствольной артиллерии, из которой было выпущено пять снарядов 152 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты.

    В результате обстрела село было полностью обесточено. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

    Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса у границы с Россией обнаружены разведподразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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