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Сирия: 70 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо
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    Сирия: 70 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо

    20:15  10 Ноября 2017
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    Сирия: 70 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо

    Хмеймим, 10 ноября. За минувшие сутки более 70 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Продолжается содействие в восстановлении социально-значимых объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий и создание условий для возвращения беженцев. За сутки в места постоянного жительства возвратились 70 человек. В провинции Алеппо – 13, Хомс – 57», - говорится в сообщении.

    Кроме того, офицеры Центра совместно с представителями Комитета национального примирения зоны деэскалации «Идлиб» и администрации Алеппо проинспектировали 12 зданий, в которых раньше располагались школы. По итогам инспекции были составлены сметы расходов на ремонт четырех зданий, которые будут восстановлены к следующему учебному году.

    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #россия #сирия #мирные жители
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