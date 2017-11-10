Сирия: 70 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо

Хмеймим, 10 ноября. За минувшие сутки более 70 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Продолжается содействие в восстановлении социально-значимых объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий и создание условий для возвращения беженцев. За сутки в места постоянного жительства возвратились 70 человек. В провинции Алеппо – 13, Хомс – 57», - говорится в сообщении.

Кроме того, офицеры Центра совместно с представителями Комитета национального примирения зоны деэскалации «Идлиб» и администрации Алеппо проинспектировали 12 зданий, в которых раньше располагались школы. По итогам инспекции были составлены сметы расходов на ремонт четырех зданий, которые будут восстановлены к следующему учебному году.