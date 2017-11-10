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Медведев о Задорнове: Яркий, обаятельный и неординарный артист
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    Медведев о Задорнове: Яркий, обаятельный и неординарный артист

    20:16  10 Ноября 2017
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    Медведев о Задорнове: Яркий, обаятельный и неординарный артист

    Москва, 10 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования семье юмориста Михаила Задорнова, скончавшегося в возрасте 69 лет от онкологического заболевания.

    Как отметил премьер-министр, Задорнов был мастером мгновенной импровизации и острого слова, а также являлся талантливым писателем, который обладал очень личным взглядом на происходящее, своей системой ценностей и позицией.

    «Яркий, обаятельный и неординарный — таким он останется в сердцах всех, кто знал и ценил его», — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте кабмина.

    Зрители «отдавали должное его тонкому чувству юмора, остроумным наблюдениям и метким характеристикам», отметил Медведев.

    Медведев о Задорнове: Яркий, обаятельный и неординарный артист

    Отметим, что свои соболезнования близким сатирика уже выразили президент России Владимир Путин, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также народный артист России и политик Иосиф Кобзон.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #медведев #задорнов
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