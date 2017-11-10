Медведев о Задорнове: Яркий, обаятельный и неординарный артист

Москва, 10 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев направил телеграмму соболезнования семье юмориста Михаила Задорнова, скончавшегося в возрасте 69 лет от онкологического заболевания.

Как отметил премьер-министр, Задорнов был мастером мгновенной импровизации и острого слова, а также являлся талантливым писателем, который обладал очень личным взглядом на происходящее, своей системой ценностей и позицией.

«Яркий, обаятельный и неординарный — таким он останется в сердцах всех, кто знал и ценил его», — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте кабмина.

Зрители «отдавали должное его тонкому чувству юмора, остроумным наблюдениям и метким характеристикам», отметил Медведев.

Отметим, что свои соболезнования близким сатирика уже выразили президент России Владимир Путин, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также народный артист России и политик Иосиф Кобзон.