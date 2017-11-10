Сирия сегодня: Шойгу об успехах ВКС РФ и САА в Абу-Кемале, главарь ИГИЛ аль-Багдади в бегах

Сирия, 10 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успехах САА и ВКС РФ в Абу-Кемале; главарь ИГИЛ1 в бегах после потери пограничных городов в САР и Ираке; правительственные силы продолжают зачистку провинций Алеппо и Хама от террористов «Джебхат ан-Нусры»1.

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Шойгу рассказал о ходе последних спецопераций в Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС взяла последний оплот боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), располагавшийся в городе Абу-Кемаль.

В российском военном ведомстве сообщили о восстановлении контроля над городом, доложил командующий российской группировкой России в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин по видео-конференц-связи.

По словам министра, на данный момент в Сирии идет работа по разминированию городов Дейр-эз-Зор и Меядин. Сергей Шойгу также отметил, что часть боевиков в Абу-Кемале была уничтожена, а часть сбежала на другую строну Евфрата и движется на север.

«Надеюсь, там их встретят достойно», — добавил Сергей Шойгу.

Согласно последним данным, которые передает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на сирийское агентство SANA, на северной окраине Абу-Кемаля продолжаются интенсивные бои – сирийские военные избавляются от последних оставшихся вблизи города террористов.

В пригороде Аль-Джалаа и нескольких местах к северу от города происходят интенсивные столкновения, поскольку террористы продолжают отходить от района Абу-Кемаля.

Аль-Багдади пустился в бега

Считалось, что так называемый «халиф» ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади скрывался в сирийском пограничном городе Абу-Кемаль до того, как военнослужащие армии Башара Асада взяли населенный пункт, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на военного источника в Сирии.

Известно, что аль-Багдади часто посещал Аль-Каим в иракской провинции Аль-Анбар и Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор до того, как туда вошли сирийские и иракские военные.

До того, как «халиф» перебрался в Абу-Кемаль, как полагалось, он укрывался в де-факто столице террористической группы Аль-Маядин, который был освобожден САА всего через несколько дней после взятия Ракки поддерживаемыми США курдско-арабскими Демократическими силами Сирии (SDF).

Считается, что аль-Багдади скрывается в одном из городов, занятых ИГИЛ, расположенных вдоль долины реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

САА и союзные силы взяли под контроль селение в Алеппо

На юго-востоке провинции Алеппо подразделения САА совместно с союзными силами восстановили контроль над селением Ар-Рашидия, нанеся экстремистам «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) большой урон в живой силе и вооружении, сообщает корреспондент сирийского информагентства SANAd в провинции Алеппо.

Саперы приступили к обезвреживанию самодельных взрывных устройств (СВУ) и фугасов, заложенных боевиками, чтобы помешать наступлению правительственных войск, продолжающих спецоперации по уничтожению террористов «ан-Нусры» в смежных районах провинций Алеппо и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.