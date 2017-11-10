Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США
Грозный, 10 ноября. Весьма сильное рукопожатие президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите АТЭС свидетельствует о том, что план американского лидера устроить демонстрацию силы не удался. Об этом в пятницу заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео со встречи лидеров двух стран.
«Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — пишет Кадыров на своем канале в Telegram.
Политик также отметил кадры, на которых Путин «дает пять» президенту Перу Пабло Кучински на официальной фотосессии в Дананге (Вьетнам).
Отметим, что встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита так и не состоялась. Американский президент покинул торжественный прием до его окончания. Во время официального ужина лидеры двух стран также не общались.
«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2017