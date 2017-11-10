Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

Грозный, 10 ноября. Весьма сильное рукопожатие президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите АТЭС свидетельствует о том, что план американского лидера устроить демонстрацию силы не удался. Об этом в пятницу заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео со встречи лидеров двух стран.

«Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — пишет Кадыров на своем канале в Telegram.

Политик также отметил кадры, на которых Путин «дает пять» президенту Перу Пабло Кучински на официальной фотосессии в Дананге (Вьетнам).

Отметим, что встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита так и не состоялась. Американский президент покинул торжественный прием до его окончания. Во время официального ужина лидеры двух стран также не общались.