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Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США
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    Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

    20:36  10 Ноября 2017
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    Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

    Грозный, 10 ноября. Весьма сильное рукопожатие президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите АТЭС свидетельствует о том, что план американского лидера устроить демонстрацию силы не удался. Об этом в пятницу заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя видео со встречи лидеров двух стран.

    «Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — пишет Кадыров на своем канале в Telegram.

    Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

    Политик также отметил кадры, на которых Путин «дает пять» президенту Перу Пабло Кучински на официальной фотосессии в Дананге (Вьетнам).

    Отметим, что встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита так и не состоялась. Американский президент покинул торжественный прием до его окончания. Во время официального ужина лидеры двух стран также не общались.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #трамп #кадыров #атэс #рукопожатие
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