Киев, 10 ноября. Украинский политик Евгений Мураев заявил, что вопрос принадлежности Львова скоро станет главным для Украины и вытеснит проблему Крыма, которую Киев считает основной. Об этом Мураев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, три года назад президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Польша «была и остается адвокатом» Киева, однако героизация националистов и преступников времен Великой Отечественной войны нивелировала все добрососедские отношения, которые были между странами.

Мураев отметил, что сегодня глава МИД Польши Витольд Ващиковский угрожает Украине «проблемами» с евроинтеграцией. Причиной такой риторики Польши является оскорбительное для Варшавы поведение Киева в исторических вопросах.

«Интересно, что в случае с «европейскими друзьями и соседями» действующий режим с его коллективным вятровичем попадает в такую же ситуацию, как с Россией. Идеология западноукраинского национализма и героизация центральных для нее персонажей вызывает острые приступы идиосинкразии», — отметил Мураев.

Однако когда Польша просит не «тыкать в лицо» оскорбительными фактами и символами истории, официальный Киев «становится в позу», заявляя, что Варшава ничего не понимает, так как «это наши герои». При этом сласти Украины забывают, что для подавляющего большинства украинцев Бандера, Шухевич и прочие символы «майданного» национализма героями не являются. Он также добавил, что в результате этих действий на Украине растет давление в вопросе исторической принадлежности западных территорий, поэтому вопрос «чей Львов?» может стать для Украины более важным, чем вопрос Крыма.