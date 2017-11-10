Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
РФ и Финляндия создали прямую линию связи для предотвращения инцидентов на Балтике
Украина
«Чей Львов»: Украинский политик назвал проблему, которая вытеснит вопрос Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Чей Львов»: Украинский политик назвал проблему, которая вытеснит вопрос Крыма

    21:21  10 Ноября 2017
    53

    «Чей Львов»: Украинский политик назвал проблему, которая вытеснит вопрос Крыма

    Киев, 10 ноября. Украинский политик Евгений Мураев заявил, что вопрос принадлежности Львова скоро станет главным для Украины и вытеснит проблему Крыма, которую Киев считает основной. Об этом Мураев написал на своей странице в Facebook.

    По его словам, три года назад президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Польша «была и остается адвокатом» Киева, однако героизация националистов и преступников времен Великой Отечественной войны нивелировала все добрососедские отношения, которые были между странами.

    «Чей Львов»: Украинский политик назвал проблему, которая вытеснит вопрос Крыма

    Мураев отметил, что сегодня глава МИД Польши Витольд Ващиковский угрожает Украине «проблемами» с евроинтеграцией. Причиной такой риторики Польши является оскорбительное для Варшавы поведение Киева в исторических вопросах.

    «Интересно, что в случае с «европейскими друзьями и соседями» действующий режим с его коллективным вятровичем попадает в такую же ситуацию, как с Россией. Идеология западноукраинского национализма и героизация центральных для нее персонажей вызывает острые приступы идиосинкразии», — отметил Мураев.

    Однако когда Польша просит не «тыкать в лицо» оскорбительными фактами и символами истории, официальный Киев «становится в позу», заявляя, что Варшава ничего не понимает, так как «это наши герои». При этом сласти Украины забывают, что для подавляющего большинства украинцев Бандера, Шухевич и прочие символы «майданного» национализма героями не являются. Он также добавил, что в результате этих действий на Украине растет давление в вопросе исторической принадлежности западных территорий, поэтому вопрос «чей Львов?» может стать для Украины более важным, чем вопрос Крыма.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #польша #украина #крым #львов
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7779