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Украина
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Суд в Польше счел законным лишение российского журналиста статуса резидента ЕС‍
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    Суд в Польше счел законным лишение российского журналиста статуса резидента ЕС‍

    20:08  10 Ноября 2017
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    Суд в Польше счел законным лишение российского журналиста статуса резидента ЕС‍

    Варшава, 10 ноября. Лишение журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова статуса долговременного резидента Евросоюза признано законным Воеводским административным судом в Варшаве. Несмотря на многочисленные требования рассекретить материалы дела и объяснить доводы, причины этого по-прежнему не раскрываются.

    Свое решение зачитал судья Томаш Выковский.

    «Суд отклонил иск», — сказал он. 

    В пятницу суд рассмотрел законность решения Общепольского управления по делам иностранцев о лишении Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и счел его законным, сообщает РИА Новости.

    Процесс по делу Свиридова начался еще три года назад. Агентство внутренней безопасности Польши заподозрило россиянина в злоупотреблении журналистскими полномочиями и ведении шпионской деятельности. При этом все материалы дела о шпионаже, фигурантом которого является Свиридов, засекречены.

    Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия не хочет общаться с польским правительством

    Автор: Тимур Румянцев
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    #польша
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