Суд в Польше счел законным лишение российского журналиста статуса резидента ЕС‍

Варшава, 10 ноября. Лишение журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова статуса долговременного резидента Евросоюза признано законным Воеводским административным судом в Варшаве. Несмотря на многочисленные требования рассекретить материалы дела и объяснить доводы, причины этого по-прежнему не раскрываются.

Свое решение зачитал судья Томаш Выковский.

«Суд отклонил иск», — сказал он.

В пятницу суд рассмотрел законность решения Общепольского управления по делам иностранцев о лишении Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и счел его законным, сообщает РИА Новости.

Процесс по делу Свиридова начался еще три года назад. Агентство внутренней безопасности Польши заподозрило россиянина в злоупотреблении журналистскими полномочиями и ведении шпионской деятельности. При этом все материалы дела о шпионаже, фигурантом которого является Свиридов, засекречены.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия не хочет общаться с польским правительством.