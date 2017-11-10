Сегодня в Сети: медвежья хватка Путина при рукопожатии с Трампом, реакция на смерть Задорнова

Сегодня в Интернете, 10 ноября. Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа. Рамзан Кадыров о «медвежьей хватке» российского президента. Смерть Михаила Задорнова. А также: несдержанная учительница с учебником по «духовности» и интимные фото Анастасии Волочковой. Самое популярное в Сети в обзоре Федерального агентства новостей.

Дай пять: семисекундное рукопожатие Путина и Трампа

На саммите АТЭС во Вьетнаме президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. И хотя беседы между лидерами пока не было (известно, что встреча тет-а-тет планировалась), тем не менее лидеры РФ и США дважды обменялись дружескими рукопожатиями на полях саммита, сообщает «Газета.ру». Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость с подобающим уважением.

«Самое крутое видео с "полей" саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали "пять" друг другу. Как президенты России и Перу. И президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — написал в Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Серию интересных твитов оставил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, находящийся на месте событий.

‏— «Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования.

«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2017

— Потерялся Трамп в Дананге, не пришел уже на второе мероприятие: Путин, Си, Трюдо, Дутерте и остальные общаются с лидерами АСЕАН без президента США.

Потерялся Трамп в Дананге, не пришел уже на второе мероприятие: Путин, Си, Трюдо, Дутерте и остальные общаются с лидерами АСЕАН без президента США pic.twitter.com/HZXtYqArpC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2017

— Тостуют все: Трамп пьет в Дананге красное, а Путин и Си — белое вино.

Тостуют все: Трамп пьет в Дананге красное, а Путин и Си - белое вино pic.twitter.com/WpHlk1m56X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2017

Видео исторического рукопожатия Путина и Трампа приводит блогер Артем Клюшин.

Путин и Трамп :) pic.twitter.com/vwsCo36UwG — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) November 10, 2017

«Трамп и Путин обменялись рукопожатием во время фотосессии на саммите АТЭС. Ваши версии: что сказал Трамп президенту РФ?» — спрашивает DW (на русском).‏

Трамп и Путин обменялись рукопожатием во время фотосессии на саммите АТЭС. Ваши версии: что сказал Трамп президенту РФ? pic.twitter.com/A96FHEGVpd — DW (на русском) (@dw_russian) November 10, 2017

(Ответы, впрочем, не особенно интересные).

«Путин на саммите АТЭС "дал пять" президенту Перу», — сообщает Twitter РИА Новости.

Путин на саммите АТЭС "дал пять" президенту Перу https://t.co/fr6OOaF9ge pic.twitter.com/SrAhTEEmR1 — РИА Новости (@rianru) November 10, 2017

«Рукопожатие Путин-Трамп длилось аж семь секунд! CNN пишет, что подозрительно долго», — отмечает журналист Ольга Скабеева.

Рукопожатие Путин-Трамп длилось аж 7 секунд! CNN пишет, что подозрительно долго???? pic.twitter.com/55EfU1ckJe — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) November 10, 2017

Смерть Михаила Задорнова

Деятели искусства скорбят по скончавшемуся после тяжелой болезни на 70-м году писателю-сатирику, шоумену Михаилу Задорнову. А, поскольку, как известно, у Задорнова при жизни было немало врагов за его резкие высказывания, в том числе по политическим вопросам, то и в соцсетях по поводу его смерти есть, мягко скажем, разные мнения.

Today is died a Russian comedian- Mikhail Nikolayevich Zadornov.

will miss him#Михаил_Николаевич_Задорнов pic.twitter.com/y5bStczavT — DAMIR (@DamiRussia) November 10, 2017

В частности, резкие комментарии в связи со смертью сатирика оставляют некоторые украинские пользователи, поскольку Задорнов неоднократно и достаточно едко высмеивал «послемайданную» Украину.

«Умер Михаил Задорнов. Люди либо выражают соболезнования, либо молчат (если относились к нему негативно). Только скачущие с Украины и крякающие хомячки из России устроили пляски на костях. Все как обычно. В такие дни легко понять: кто человек, а кто злобная тварь», — пишет блогер с ником Кэп.

«Правды про этих людей он много сказал, вскрыл их гнилую душу. Отсюда и такая реакция. Они думают, что победили его, но это не так — это он отпустил их», — комментирует эту запись Русский капитан.

«Я с Украины. Но скорблю и соболезную от всего сердца. Огромная утрата для всех думающих людей. А у кого нет мозгов — их уже и не будет. Светлая память светлому человеку», — соболезнует Юлия Шумилина-Мазур‏.

На 70-ом году жизни умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов. ????

Светлая память талантливому Человеку и Гражданину России! pic.twitter.com/4gNVnq8mHS — Оксана❤️???????? (@oksanaylia1) November 10, 2017

«Только нашему человеку легче пойти на митинг, чем донести мусор до урны. Михаил Задорнов», — вспоминает одно из изречений сатирика Alexei St‏.

Только нашему человеку легче пойти на митинг, чем донести мусор до урны. Михаил Задорнов. — Alexei St (@AlexeiSt) November 10, 2017

«Самое страшное и ненужное открытие за всю историю человечества сделал Колумб» М. Задорнов», — приводит одну из антиамериканских шуток писателя блогер с ником Злой паровоз‏.

«Самое страшное и ненужное открытие за всю историю человечества сделал Колумб» М.Задорнов. — ЗлойПаровоз (@dmirtriy_p) November 10, 2017

О духовности

«Учительница из Пермского края ударила пятиклассника по голове учебником по основам нравственности. Ей сделали выговор, но она по-прежнему работает в школе», — сообщает суть конфликта портал TJournal.

Учительница из Пермского края ударила пятиклассника по голове учебником по основам нравственности. Ей сделали выговор, но она по-прежнему работает в школе https://t.co/1L9gb2oH7L pic.twitter.com/AcRrTBZetT — TJ (@tjournal) November 10, 2017

В записи приводится твит блогера под ником «Христарадио»: «Это было самое быстрое освоение всего материала о современной духовности и нравственности в истории современной России».

«В Прикамье учитель вбивал скрепы в голову пятиклассника учебником по основам духовно-нравственного воспитания. Нестандартно, но учебник выбран правильный», — пишет Владимир Матов‏.

В Прикамье учитель вбивал скрепы в голову пятиклассника учебником по основам духовно-нравственного воспитания. Нестандартно, но учебник выбран правильный. — Владимир Матов (@1964Matov) November 10, 2017

«Надеялся, что содержимое учебника просочится сквозь череп, и таки осядет в мозгу», — комментирует эту запись некто Шурик Соломоныч.

Надеялся, что содержимое учебника просочится сквозь череп, и таки осядет в мозгу... — Шурик Соломоныч (@alex_kalisher) November 10, 2017

Кто-то похожий на Волочкову в неглиже

Анонимные хакеры опубликовали в Интернете интимные фотографии, на которых изображена женщина, похожая на актрису и балерину Анастасию Волочкову.

Бизнесмен Чермен Дзотов, также предположительно засветившийся на фото, уже признал, что фотографии подлинные, а его телефон взломали, причем не в первый раз.

Пользователи в основном оставили комментарии, которые мы из-за требований Роскомнадзора приводить не рискнем, а сама Волочкова уже осудила хакеров за вторжение в ее личную жизнь.

«Анастасия Волочкова пристыдила хакеров, укравших ее интимные фото», — сообщает Twitter Хроника шоубиза‏.

Анастасия Волочкова пристыдила хакеров, укравших ее интимные фото — Хроника шоубиза (@Hronika_ShowBiz) November 10, 2017

«Волочкова продолжает идти тяжелой поступью в ритме железного болеро по скользкому пути Матильды <…>. Аплодисменты, переходящие в овации, стоя. Бис!» — пишет, используя в том числе обсценную лексику, артист и шоумен Максим Равреба.‏

Кстати, всего три дня назад Анастасия Волочкова поразила поклонников эффектным танцем.

«Красавица-балерина Анастасия Волочкова исполнила волшебный танец на Красной площади», — сообщает Twitter О России.