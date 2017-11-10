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Россия
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Сегодня в Сети: медвежья хватка Путина при рукопожатии с Трампом, реакция на смерть Задорнова
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    Сегодня в Сети: медвежья хватка Путина при рукопожатии с Трампом, реакция на смерть Задорнова

    21:27  10 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: медвежья хватка Путина при рукопожатии с Трампом, реакция на смерть Задорнова

    Сегодня в Интернете, 10 ноября. Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа. Рамзан Кадыров о «медвежьей хватке» российского президента. Смерть Михаила Задорнова. А также: несдержанная учительница с учебником по «духовности» и интимные фото Анастасии Волочковой. Самое популярное в Сети в обзоре Федерального агентства новостей.

    Дай пять: семисекундное рукопожатие Путина и Трампа

    На саммите АТЭС во Вьетнаме президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. И хотя беседы между лидерами пока не было (известно, что встреча тет-а-тет планировалась), тем не менее лидеры РФ и США дважды обменялись дружескими рукопожатиями на полях саммита, сообщает «Газета.ру». Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость с подобающим уважением.

    «Самое крутое видео с "полей" саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали "пять" друг другу. Как президенты России и Перу. И президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — написал в Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

    Серию интересных твитов оставил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, находящийся на месте событий.

    ‏— «Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования.

    — Потерялся Трамп в Дананге, не пришел уже на второе мероприятие: Путин, Си, Трюдо, Дутерте и остальные общаются с лидерами АСЕАН без президента США.

    — Тостуют все: Трамп пьет в Дананге красное, а Путин и Си — белое вино.

    Видео исторического рукопожатия Путина и Трампа приводит блогер Артем Клюшин.

    «Трамп и Путин обменялись рукопожатием во время фотосессии на саммите АТЭС. Ваши версии: что сказал Трамп президенту РФ?» — спрашивает DW (на русском).‏

    (Ответы, впрочем, не особенно интересные).

    «Путин на саммите АТЭС "дал пять" президенту Перу», — сообщает Twitter РИА Новости.

    «Рукопожатие Путин-Трамп длилось аж семь секунд! CNN пишет, что подозрительно долго», — отмечает журналист Ольга Скабеева.

    Смерть Михаила Задорнова

    Деятели искусства скорбят по скончавшемуся после тяжелой болезни на 70-м году писателю-сатирику, шоумену Михаилу Задорнову. А, поскольку, как известно, у Задорнова при жизни было немало врагов за его резкие высказывания, в том числе по политическим вопросам, то и в соцсетях по поводу его смерти есть, мягко скажем, разные мнения.

    В частности, резкие комментарии в связи со смертью сатирика оставляют некоторые украинские пользователи, поскольку Задорнов неоднократно и достаточно едко высмеивал «послемайданную» Украину.

    «Умер Михаил Задорнов. Люди либо выражают соболезнования, либо молчат (если относились к нему негативно). Только скачущие с Украины и крякающие хомячки из России устроили пляски на костях. Все как обычно. В такие дни легко понять: кто человек, а кто злобная тварь», — пишет блогер с ником Кэп.

    «Правды про этих людей он много сказал, вскрыл их гнилую душу. Отсюда и такая реакция. Они думают, что победили его, но это не так — это он отпустил их», — комментирует эту запись Русский капитан.

    «Я с Украины. Но скорблю и соболезную от всего сердца. Огромная утрата для всех думающих людей. А у кого нет мозгов — их уже и не будет. Светлая память светлому человеку», — соболезнует Юлия Шумилина-Мазур‏.

    «Только нашему человеку легче пойти на митинг, чем донести мусор до урны. Михаил Задорнов», — вспоминает одно из изречений сатирика Alexei St‏.

    «Самое страшное и ненужное открытие за всю историю человечества сделал Колумб» М. Задорнов», — приводит одну из антиамериканских шуток писателя блогер с ником Злой паровоз‏.

    О духовности

    «Учительница из Пермского края ударила пятиклассника по голове учебником по основам нравственности. Ей сделали выговор, но она по-прежнему работает в школе», — сообщает суть конфликта портал TJournal.

    В записи приводится твит блогера под ником «Христарадио»: «Это было самое быстрое освоение всего материала о современной духовности и нравственности в истории современной России».

    «В Прикамье учитель вбивал скрепы в голову пятиклассника учебником по основам духовно-нравственного воспитания. Нестандартно, но учебник выбран правильный», — пишет Владимир Матов‏.

    «Надеялся, что содержимое учебника просочится сквозь череп, и таки осядет в мозгу», — комментирует эту запись некто Шурик Соломоныч.

    Кто-то похожий на Волочкову в неглиже

    Анонимные хакеры опубликовали в Интернете интимные фотографии, на которых изображена женщина, похожая на актрису и балерину Анастасию Волочкову.

    Бизнесмен Чермен Дзотов, также предположительно засветившийся на фото, уже признал, что фотографии подлинные, а его телефон взломали, причем не в первый раз.

    Пользователи в основном оставили комментарии, которые мы из-за требований Роскомнадзора приводить не рискнем, а сама Волочкова уже осудила хакеров за вторжение в ее личную жизнь.

    «Анастасия Волочкова пристыдила хакеров, укравших ее интимные фото», — сообщает Twitter Хроника шоубиза‏.

    «Волочкова продолжает идти тяжелой поступью в ритме железного болеро по скользкому пути Матильды <…>. Аплодисменты, переходящие в овации, стоя. Бис!» — пишет, используя в том числе обсценную лексику, артист и шоумен Максим Равреба.‏

    Кстати, всего три дня назад Анастасия Волочкова поразила поклонников эффектным танцем.

    «Красавица-балерина Анастасия Волочкова исполнила волшебный танец на Красной площади», — сообщает Twitter О России.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #трамп #задорнов #волочкова
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