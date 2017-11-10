Сегодня в Сети: медвежья хватка Путина при рукопожатии с Трампом, реакция на смерть Задорнова
Сегодня в Интернете, 10 ноября. Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа. Рамзан Кадыров о «медвежьей хватке» российского президента. Смерть Михаила Задорнова. А также: несдержанная учительница с учебником по «духовности» и интимные фото Анастасии Волочковой. Самое популярное в Сети в обзоре Федерального агентства новостей.
Дай пять: семисекундное рукопожатие Путина и Трампа
На саммите АТЭС во Вьетнаме президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. И хотя беседы между лидерами пока не было (известно, что встреча тет-а-тет планировалась), тем не менее лидеры РФ и США дважды обменялись дружескими рукопожатиями на полях саммита, сообщает «Газета.ру». Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость с подобающим уважением.
«Самое крутое видео с "полей" саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали "пять" друг другу. Как президенты России и Перу. И президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — написал в Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Серию интересных твитов оставил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, находящийся на месте событий.
— «Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования.
— Потерялся Трамп в Дананге, не пришел уже на второе мероприятие: Путин, Си, Трюдо, Дутерте и остальные общаются с лидерами АСЕАН без президента США.
— Тостуют все: Трамп пьет в Дананге красное, а Путин и Си — белое вино.
Видео исторического рукопожатия Путина и Трампа приводит блогер Артем Клюшин.
«Трамп и Путин обменялись рукопожатием во время фотосессии на саммите АТЭС. Ваши версии: что сказал Трамп президенту РФ?» — спрашивает DW (на русском).
(Ответы, впрочем, не особенно интересные).
«Путин на саммите АТЭС "дал пять" президенту Перу», — сообщает Twitter РИА Новости.
«Рукопожатие Путин-Трамп длилось аж семь секунд! CNN пишет, что подозрительно долго», — отмечает журналист Ольга Скабеева.
Смерть Михаила Задорнова
Деятели искусства скорбят по скончавшемуся после тяжелой болезни на 70-м году писателю-сатирику, шоумену Михаилу Задорнову. А, поскольку, как известно, у Задорнова при жизни было немало врагов за его резкие высказывания, в том числе по политическим вопросам, то и в соцсетях по поводу его смерти есть, мягко скажем, разные мнения.
В частности, резкие комментарии в связи со смертью сатирика оставляют некоторые украинские пользователи, поскольку Задорнов неоднократно и достаточно едко высмеивал «послемайданную» Украину.
«Умер Михаил Задорнов. Люди либо выражают соболезнования, либо молчат (если относились к нему негативно). Только скачущие с Украины и крякающие хомячки из России устроили пляски на костях. Все как обычно. В такие дни легко понять: кто человек, а кто злобная тварь», — пишет блогер с ником Кэп.
«Правды про этих людей он много сказал, вскрыл их гнилую душу. Отсюда и такая реакция. Они думают, что победили его, но это не так — это он отпустил их», — комментирует эту запись Русский капитан.
«Я с Украины. Но скорблю и соболезную от всего сердца. Огромная утрата для всех думающих людей. А у кого нет мозгов — их уже и не будет. Светлая память светлому человеку», — соболезнует Юлия Шумилина-Мазур.
«Только нашему человеку легче пойти на митинг, чем донести мусор до урны. Михаил Задорнов», — вспоминает одно из изречений сатирика Alexei St.
«Самое страшное и ненужное открытие за всю историю человечества сделал Колумб» М. Задорнов», — приводит одну из антиамериканских шуток писателя блогер с ником Злой паровоз.
О духовности
«Учительница из Пермского края ударила пятиклассника по голове учебником по основам нравственности. Ей сделали выговор, но она по-прежнему работает в школе», — сообщает суть конфликта портал TJournal.
В записи приводится твит блогера под ником «Христарадио»: «Это было самое быстрое освоение всего материала о современной духовности и нравственности в истории современной России».
«В Прикамье учитель вбивал скрепы в голову пятиклассника учебником по основам духовно-нравственного воспитания. Нестандартно, но учебник выбран правильный», — пишет Владимир Матов.
«Надеялся, что содержимое учебника просочится сквозь череп, и таки осядет в мозгу», — комментирует эту запись некто Шурик Соломоныч.
Кто-то похожий на Волочкову в неглиже
Анонимные хакеры опубликовали в Интернете интимные фотографии, на которых изображена женщина, похожая на актрису и балерину Анастасию Волочкову.
Бизнесмен Чермен Дзотов, также предположительно засветившийся на фото, уже признал, что фотографии подлинные, а его телефон взломали, причем не в первый раз.
Пользователи в основном оставили комментарии, которые мы из-за требований Роскомнадзора приводить не рискнем, а сама Волочкова уже осудила хакеров за вторжение в ее личную жизнь.
«Анастасия Волочкова пристыдила хакеров, укравших ее интимные фото», — сообщает Twitter Хроника шоубиза.
«Волочкова продолжает идти тяжелой поступью в ритме железного болеро по скользкому пути Матильды <…>. Аплодисменты, переходящие в овации, стоя. Бис!» — пишет, используя в том числе обсценную лексику, артист и шоумен Максим Равреба.
Кстати, всего три дня назад Анастасия Волочкова поразила поклонников эффектным танцем.
«Красавица-балерина Анастасия Волочкова исполнила волшебный танец на Красной площади», — сообщает Twitter О России.