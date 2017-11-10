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Правительство США потворствует бессмысленной войне и садизму в Афганистане — СМИ
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    Правительство США потворствует бессмысленной войне и садизму в Афганистане — СМИ

    20:25  10 Ноября 2017
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    Правительство США потворствует бессмысленной войне и садизму в Афганистане

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Sadism in Afghanistan («Садизм в Афганистане»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Antiwar.

    В последние 16 лет американский военный аппарат в Афганистане проворачивает двухуровневый садизм. Оказывая содействие правительству Кабула в уничтожении общин, американский военный аппарат также наносит ущерб самим США, проливая американскую кровь в ненужных и бесполезных миссиях.

    Американские налогоплательщики уже заплатили один триллион долларов за войну в Афганистане — это больше, чем требовал план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. На войне погибло 2 тысячи 400 военнослужащих США, и свыше 17 тысяч получили ранения. Некоторые солдаты вернулись домой невредимыми внешне, но с тяжелыми психологическими травмами, которые приводят к глубоким депрессиям и самоубийствам.

    Когда Америка вторглась в Афганистан в 2001 году после теракта 11 сентября, генерал Томми Франкс поручил американским войскам поддерживать коррумпированный Северный альянс в борьбе против талибов, хотя ответственность за теракт несла «Аль-Каида», а не «Талибан» (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ). С самого начала США вели не свою войну в Афганистане, поддерживая афганских полевых командиров и наркоторговцев в борьбе против правительства, явно не заинтересованного в поддержке реальных врагов Америки. Учитывая, что США отвлеклись и не торопились уничтожать «Аль-Каиду»1 в печально известном противостоянии на Тора-Бора, люди Усамы бен Ладена успешно бежали в Пакистан.

    Американские налогоплательщики уже заплатили один триллион долларов

    Поскольку эти несколько сотен боевиков «Аль-Каиды» покинули свое якобы «убежище» в Афганистане, США тоже должны были покинуть Афганистан. Ведь задача американских военных была выполнена. В Пакистане администрация Джорджа Буша-младшего могла бы привлечь войска специального назначения для захвата бен Ладена, а затем полностью уйти из этого района. К сожалению, президент Буш не был в этом заинтересован.

    Конечно, все это могло бы «стоить того», если бы афганское правительство продвигало либеральные ценности в подконтрольных ему областях. Но на самом деле союзники США в Афганистане бывают более жестокими, чем талибы. Члены движения «Талибан» получили относительную популярность в 90-е годы за попытки положить конец преступлениям на сексуальной почве. Хотя члены «Талибана»1 и по сей день не являются приверженцами гуманизма, они насилуют меньше, чем члены национальной армии Афганистана, чьи преступления в отношении детей уже достаточное основание для дискредитации всех американских утверждений о «филантропизме» в Афганистане за последние 16 лет.

    Наряду с детьми также очень сильно страдают взрослые афганские женщины. Хотя официально союзники США признают гендерное равенство, в 2009 году они приняли «Закон о личном статусе шиитов», по которому женщины считаются собственностью, и, следовательно, изнасилование мужчинами своих жен признается законным, а нападения на женщин со стороны других людей — простым нарушением прав собственности мужчин. По сей день Афганская национальная полиция поддерживает эту варварскую систему, похищая и возвращая сбежавших жен их тираническим супругам и отцам.

    Наряду с детьми также очень сильно страдают взрослые афганские женщиныПри этом многие американские военные сами проявляли жестокость по отношению к мирному населению. Например, при администрации президента Барака Обамы тысячи афганских гражданских лиц были задержаны или убиты американскими военными лишь на основании информации об их телефонных звонках.

    Хотя нынешний президент Дональд Трамп и утверждает, что США нуждаются в афганском плацдарме, чтобы не дать террористам захватить ядерное оружие Пакистана, реальность такова, что США могут выйти из Афганистана хоть завтра и с тем же успехом направить спецназ для борьбы с террористами в Пакистане, если возникнет такая необходимость.

    Гуманитарные аргументы в оправдание пребывания в Афганистане столь же неубедительны. Даже если предположить, что США продолжат оккупацию, не совершая больше военных преступлений, эта «гуманитарная» миссия все равно будет безуспешной по той простой причине, что афганские «союзники» не имеют воли и организационной сплоченности, необходимой для того, чтобы победить кого-либо, кроме себя самих.

    Даже некоторые лидеры американской оккупации, такие как Мэтью Хох и Карл Эйкенберри, признавали плачевность реалий. Но как бы ни была ясна бесперспективность американской оккупации Афганистана, военный аппарат продолжает бушевать, потребляя американскую энергию и доллары, не жалея при этом ни в чем не повинных иностранцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #кабул #афганистан #обама #трамп #вашингтон #пакистан #буш-младший #бен ладен
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