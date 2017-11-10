Новости Украины: Савченко выступила против поставок летального оружия, дефицит кадров в ВСУ

Украина, 10 ноября. ВСУ пытаются различными уловками призвать как можно большее количество солдат; Петр Порошенко поддержал закон «Об образовании»; украинские силовики обыскали аэропорты. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ решают кадровые проблемы

Вооруженные силы Украины активизировали призывную кампанию. В начале ноября стало известно, что на призывные пункты явилось менее 5% призывников, то есть призывная кампания находится фактически на грани срыва. Молодых людей задерживают в ночных клубах и доставляют прямо в военкомат, чтобы как-то разрешить кадровый дефицит.

«Ни для кого не секрет, что ВСУ нуждаются не только в лицах призывного возраста, но и в личном составе среднего и даже старшего возраста. Это позволяет украинскому оборонному ведомству рапортовать об увеличении численности личного состава армии», — объяснил активность ВСУ в беседе с ФАН представитель общественной организации «Сопротивление», адвокат Вячеслав Богун.

Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке

Украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз высказался в поддержку нового закона «Об образовании», который предполагает обучение в образовательных учреждениях Украины исключительно на государственном языке. При этом Порошенко оговорился, что права нацменьшинств не будут ущемлены.

«Мы защищаем нацменьшинства, но на украинском языке будет говорить каждый украинец», — заявил президент Украины.

По мнению Порошенко, эта законодательная инициатива вернет гражданам Украины родной язык.

Ранее законопроект жестко критиковали восточноевропейские соседи Украины, в частности, высокие чиновники Венгрии, Румынии и Украины. Ряд из них обещали всячески препятствовать евроинтеграции Украины, а также блокировать инициативы государства в ЕС в том случае, если мнение нацменьшинств не будет учтено.

Силовики проверили аэропорты на наличие бомб

Украинские силовики проверяли сообщения о взрывных устройствах в аэропортах, сообщает «Газета.ru». По поступившей информации, было заминировано девять аэропортов в аэропортах Винницы, Херсона, Запорожья, Ивано-Франковска, Черновцова, Харькова, Одессы, Днепра и Ровно. Действия оперативников сопровождались масштабными эвакуациями гражданского населения.

Все сообщения оказались ложными.

Савченко высказалась против поставок летального оружия

Депутат Рады Надежда Савченко выступила против поставок летального оружия на Украину. По мнению народного депутата, высокотехнологичное вооружение могут перепродать.

«Что украинская власть собирается с ним делать? Продавать третьей стороне, а потом говорить, что случайно взорвалось на складах?» — задала вопрос Савченко.

Аналогичные опасения ранее высказывал экс-премьер министр Украины Николай Азаров. По мнению политика, США не поставляют Украине дорогостоящее вооружение по одной простой причине — они опасаются за его сохранность.