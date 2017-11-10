Россия призвала Афганистан расследовать авиаудар США по мирным жителям

Москва, 10 ноября. Российские власти призвали Афганистан расследовать недавний случай нанесения авиаудара ВВС США в провинции Кундуз, в результате которого погибли десять мирных жителей, 20 получили ранения.

«Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов», — сообщает министерство иностранных дел России.

Представители внешнеполитического ведомства указали, что факт гибели мирных жителей был подтвержден экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану и представителями афганских сил нацбезопасности. Тем не менее, США и НАТО продолжают отрицать свою причастность к убийству гражданских лиц. МИД РФ также выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что 3 ноября ВВС США нанесли авиаудар по нескольким населенным пунктам в афганской провинции Кундуз. Жертвами бомбардировки стали по меньшей мере 10 человек.