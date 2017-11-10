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Россия призвала Афганистан расследовать авиаудар США по мирным жителям
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    Россия призвала Афганистан расследовать авиаудар США по мирным жителям

    19:36  10 Ноября 2017
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    Россия призвала Афганистан расследовать авиаудар США по мирным жителям

    Москва, 10 ноября. Российские власти призвали Афганистан расследовать недавний случай нанесения авиаудара ВВС США в провинции Кундуз, в результате которого погибли десять мирных жителей, 20 получили ранения.

    «Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов», — сообщает министерство иностранных дел России.

    Россия призвала Афганистан расследовать авиаудар США по мирным жителям

    Представители внешнеполитического ведомства указали, что факт гибели мирных жителей был подтвержден экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану и представителями афганских сил нацбезопасности. Тем не менее,  США и НАТО продолжают отрицать свою причастность к убийству гражданских лиц. МИД РФ также выразил соболезнования семьям погибших.

    Напомним, что 3 ноября ВВС США нанесли авиаудар по нескольким населенным пунктам в афганской провинции Кундуз. Жертвами бомбардировки стали по меньшей мере 10 человек.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #афганистан #жертвы #авиаудар
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