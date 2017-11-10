Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Нас пытались поставить на колени»: Порошенко пожаловался на торговую блокаду Украины
Новороссия
Спецслужбы ЛНР обнаружили разведподразделения НАТО у границы с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спецслужбы ЛНР обнаружили разведподразделения НАТО у границы с Россией

    19:48  10 Ноября 2017
    525

    Спецслужбы ЛНР обнаружили разведподразделения НАТО у границы с Россией

    Луганск, 10 ноября. На подконтрольной Киеву территории Донбасса у границы с Россией обнаружены разведподразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, базу охраняет специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Согласно приведенным данным, база расположена в лесном массиве вблизи села Александровка Станично-Луганского района. 

    «На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», — отметил Марочко.

    Напомним, украинские военные в течение последних суток 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики. Ранее два человека были ранены в результате обстрелов украинскими силовиками Донецкой народной республики.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #лнр #нато
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        923
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        839
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7764