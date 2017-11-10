Спецслужбы ЛНР обнаружили разведподразделения НАТО у границы с Россией

Луганск, 10 ноября. На подконтрольной Киеву территории Донбасса у границы с Россией обнаружены разведподразделения одной из стран НАТО на базе украинских силовиков. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, базу охраняет специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно приведенным данным, база расположена в лесном массиве вблизи села Александровка Станично-Луганского района.

«На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», — отметил Марочко.

Напомним, украинские военные в течение последних суток 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики. Ранее два человека были ранены в результате обстрелов украинскими силовиками Донецкой народной республики.