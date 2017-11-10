Сирия и курды на пороге эскалации: «мирные» инициативы США обособят Курдистан и разорвут САР

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Хизер Науэрт в ходе брифинга заявила о том, что американская сторона считает создание новых районов перемирия лучшим путем развития процесса мирного урегулирования сирийского конфликта и способом реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Женеве. Науэрт также добавила, что рассматривает Женевский процесс как единственную возможность выхода из сирийского кризиса.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов уверен, что данное заявление не имеет совершенно никакой ценности, являясь лишь способом заполнить сирийскую повестку на фоне сорвавшейся встречи президентов России и США. Данное мнение эксперт высказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«В данный момент после уклонения Трампа от переговоров с Путиным во Вьетнаме, на которых, в частности, должна была обсуждаться Сирия, все высказывания представителей официального Вашингтона по конфликту в САР — всего лишь заполнение повестки. Это как бы напоминание о том, что американцы все еще имеют какое-то влияние на Ближнем Востоке и что Сирия находится в поле их интересов. США говорят очень расплывчато, неконкретно, а эти заявления абсолютно беззубые и бессодержательные. Дело в том, что на любое российское предложение, Штаты делают заявление, что у них якобы тоже есть какой-то план. На самом же деле им нечего сказать. Россия полностью доминирует в САР по всем показателям — и в борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), и в ходе развития мирного процесса».

Востоковед и публицист Андрей Онтиков считает, что американская сторона, действительно, могла бы внести инициативы с целью сформировать новые районы перемирия, но для того, чтобы окончательно «зарезервировать» для себя территории, захваченные ею руками курдских Демократических сил Сирии (SDF). Об этом он рассказал в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Очевидно, что США хотят обезопасить курдов, и если говорить о каком-то плане, который они могут представить, то это, скорее всего, будет связано с теми районами, которые сейчас контролируют отряды SDF. Какую-то инициативу американцы, возможно, представят, но вряд ли представители России и официального Дамаска согласятся с нею, потому что политика Соединенных Штатов, несомненно, направлена на расчленение Сирии за счет поддержки курдов».

В отличие от российской стороны, которая посредством создания зон деэскалации смогла положить конец боевым действиям во многих районах САР и создать почву для непосредственного политического урегулирования, Вашингтон под мирными инициативами фактически маскирует желание сформировать собственные зоны влияния на занимаемых курдскими формированиями территориях. Однако и без псевдомиротворческих предложений США на данный момент итак существуют все необходимые инструменты для успешного мирного разрешения сирийского конфликта, убежден Андрей Онтиков.

«Россия предложила переговоры в Астане, и в рамках этого процесса были сформированы четыре зоны деэскалации. Эта идея доказала эффективность: с ней все согласились, и в итоге она привела к конкретным результатам, эти зоны продолжают действовать. Все, что сейчас нужно, — это добить террористов и запускать политическое урегулирование в рамках той идеи, которую предложил Путин. Я к тому, что все необходимые инструменты для разрешения сирийского конфликта уже созданы. Изобретать что-то новое нет необходимости. А попытки США оградить курдов, направленные на расчленение САР, все видят и, соответственно, понимают, что на самом деле стоит за «мирными» инициативами Вашингтона».

По мнению эксперта, противоречия между правительством САР и курдами в ближайшее время могут серьезно обостриться и перерасти в вооруженный конфликт, как это произошло в Ираке. И такой исход, необходимо подчеркнуть, был бы совершенно логичен, поскольку «Демократические силы» не просто захватили те территории, на которых исконно проживало арабское население, но и заняли крупнейшие нефтяные месторождения, поставив под угрозу возможность восстановления экономики САР. При этом подконтрольные курдам районы открыты для вооруженных сил США, которые осуществили военную интервенцию и незаконно находятся на сирийской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.