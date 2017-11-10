Бог с ними: в ЛНР объяснили готовность сменить название по требованию Украины

Луганск, 10 ноября. Луганская народная республика готова пойти навстречу Украине и временно согласиться с названием ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой области). Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

По его словам, подобный компромисс позволит Луганску укрепить свои переговорные позиции.

«Украина называет нас так, как им нравится, и так, как им нарисовали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы», — сказал Дейнего в эфире ВГТРК ЛНР.

Отметим, что переговорный процесс осложняется непрекращающимися обстрелами. Как сообщает Минобороны ЛНР, за последние сутки украинская армия не менее 11 раз обстреляла территорию республики. Под огонь попали окрестности Фрунзе, Сокольники, Логвиново, Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Калиновка и Раевка.