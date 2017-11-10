Российский миллиардер отправится на Сатурн для поиска инопланетян

Москва, 10 ноября. Миллиардер Юрий Мильнер планирует отправиться в первую частную экспедицию на спутник Сатурна для поиска инопланетных форм жизни.

Согласно заявлениям ученых, неизвестные науке живые организмы могут обитать под льдами на одном из спутников планеты-гиганта.

«Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна», — заявил миллиардер на конференции «Новая космическая эра» в американском городе Сиэтл.

По его словам, исследователям уже удалось получить несколько странных сигналов, идущих со стороны Сатурна. Экспедиция к спутнику планеты может быть направлена в самое ближайшее время, считает Мильнер. Многое зависит от спонсорской поддержки частных инвесторов. Однако стоимость проекта бизнесмен называть не стал, сообщает GeekWire.

Напомним, что в апреле прошлого года Юрий Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию спутника к альфа Центавра, ближайшей к Солнцу звездной системе.