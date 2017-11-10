Дело об убийстве возбудили против жителя обрушившегося в Ижевске дома

Москва, 10 ноября. Против сына хозяйки квартиры девятиэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ.

Согласно приведенным данным, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. По результатам допроса в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

В ближайшее время подозреваемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку у следствия появились сомнения в его психическом здоровье.

Напомним, жертвами обрушения части девятиэтажного дома в Ижевске, произошедшего 9 ноября, стали шесть человек, в том числе двое детей. Главный инженер управляющей компании «Вест-снаб» Андрей Баженов рассказал, что дом 1990-го года постройки не нуждался в капитальном ремонте.