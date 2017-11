Америка находится в состоянии общенационального нервного срыва — аналитик

Правительство США, используя трагические события в стране, под молчаливое согласие американцев пытается наделить полицию и военных все большими полномочиями. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «America Breaks Down: The Anatomy of a National Psychosis» («Америка рушится изнутри: анатомия национального психоза») автора Джона У. Уайтхэда, опубликованной в авторитетном издании СounterPunch.

«Начиная с 11 сентября, страна переживает общенациональный нервный срыв. Народ внезапно сломался, рыночная экономика летит в пропасть, а людям угрожают со всех сторон неизвестным зловещим врагом. Но я не думаю, что страх — это эффективный способ борьбы с суровой реальностью. Страх — это еще один синоним невежества», — Хантер С. Томпсон.

Еще одна стрельба, еще один день в Америке.

Или так кажется.

С тревожной регулярностью нация сталкивается с массовыми убийствами по всей территории США. Эти акты насилия терроризируют общественность, дестабилизируют хрупкую экосистему страны и дают правительству еще больше оправданий, чтобы ввести более авторитарную политику в отношении национальной безопасности без многочисленных возражений со стороны граждан.

Возьмем в качестве примера последнюю массовую стрельбу, которая произошла в небольшой церкви в маленьком городе штата Техас.

Бывший служащий ВВС, одетый в маску и черную одежду, под которой был бронежилет, берет свою штурмовую винтовку и пускает ее в ход. 26-летний Девин Патрик Келли провел год в военной тюрьме за нападение на свою жену и ребенка в 2012 году. Келли, как и многие другие стрелки за последние годы, был описан как «самый обычный парень» всеми, кто его знал.

Этот «самый обычный парень» в тот день прервал жизни 26 человек.

Президент Трамп и губернатор штата Техас сразу же кинулись кричать общественности о том, что у Келли было психическое заболевание.

Это вполне может быть подходящим объяснением.

Тем не менее, есть некоторые детали, наталкивающие на мысль о том, что у этого нападения есть много общего с предшествующими атаками: стрелок появился совершенно внезапно, и ничего не предвещало нападения; он был одет, как солдат или военный полицейский; он был вооружен оружием военного образца, и у него были хорошие навыки стрельбы; нападавший умер до того, как можно было хоть что-либо узнать о его истинных мотивах.

Как обычно, у нас осталось больше вопросов, чем ответов, и гораздо больше страха и простого беспокойства.

The Washington Post сообщает:

«Для многих людей массовое убийство в церкви стало четким сигналом, что ни одно место в Америке больше не может считаться безопасным и полностью защищенным от насилия – это доказал и концерт кантри-музыки в Лас-Вегасе, и магазин Walmart в Колорадо, и церкви в Нэшвилле, и даже велосипедная дорожка в Нью-Йорке. За последние шесть недель самые неожиданные места стали сценами смерти и кровопролития».

Неудивительно, что чувство беспокойства в обществе только нарастает.

Как вы можете ожидать от народа спокойствия, когда даже такие «безопасные места», как церкви, концертные площадки и торговые центры не защищены от насилия?

Ответ правительства, как и всегда, ведет нас дальше по дороге, по которой мы путешествовали с самого 11 сентября 2001 года – подальше от свободы и поближе к тоталитаризму.

Правительство предлагает дополнительные меры по контролю над гражданами: более пристальное наблюдение за военными ветеранами, больше камер видеонаблюдения с возможностями распознавания лиц, больше металлодетекторов, больше полномочий для военной полиции, больше центров, которые будут передавать информацию о гражданах спецслужбам. В общих словах — больше наблюдения за тем, что говорят, пишут и делают американцы, куда они идут, что они покупают, и как они проводят время. При том, что ужесточать контроль над оружием никто не собирается.

Всё это играет на руку правительству.

Мы получаем лишь фантомное обещание безопасности в обмен на ограниченную или регулируемую свободу.

За последние несколько лет страна пережила множество неприятностей — от расовых волнений и политических потрясений до экологических катастроф и экономических провалов.

Ясно, что Америка находится в состоянии общенационального нервного срыва.

Когда что-то начинает разваливаться или ухудшаться, в первую очередь нужно задаться вопросом: «Кто от этого выиграет?». В большинстве случаев очевиден ответ — правительство почти всегда может извлечь выгоду из ситуации, приобретая большие полномочия за счет граждан.

Видите ли, мы похожи на лабораторных мышей, которые должным образом реагируют на определенные раздражители. Прямо сейчас нас обучают одной реакции — мы не должны быть способны на что-то большее, чем просто смотреть и волноваться.

Просто изучите небольшую коллекцию заголовков новостей за последние два дня:

«Сенатор Рэнд Пол получил пять переломов ребер после того, как на него набросился сосед», «Донна Бразиль заявила, что партия демократов изначально ставила Хиллари Клинтон, мешая Берни Сандерсу», «Кевин Спейси присоединяется к числу знаменитостей, обвиненных в сексуальных домогательствах», «Пентагон намекает на возможность военного вторжения в Северную Корею», «Очередная стрельба в Техасе, на этот раз спровоцированная семейным конфликтом».

Неудивительно, что Америка разрушается изнутри.

Настолько много всего происходит на ежедневной основе, что среднестатистический американец просто-напросто не успевает запоминать все эти «события». Что уже говорить о том, чтобы проанализировать и пережить их должным образом.

Все это время правительство продолжает накапливать больше власти над гражданами.

Так, корпоративная элита контролирует население, либо непреднамеренно, либо намеренно, и продвигает свою повестку дня без значительного сопротивления со стороны граждан.

Инструменты завоевания не обязательно представляют собой бомбы, взрывы и химическое оружие. Есть другое оружие, порой даже более эффективное оружие — мысли, отношения, предрассудки, которые можно найти в умах людей.

Среди 26 человек, убитых в той маленькой церкви в Техасе, по крайней мере половина были детьми. Также одна из жертв — беременная женщина: и она и ее нерожденные дети тоже были убиты.

Девин Патрик Келли, наряду с другими массовыми убийцами, возможно, потянул курок, который приведёт к еще большему хаосу.

Как всегда, решение большинства проблем должно начинаться локально, в наших домах, в наших квартирах, и в наших сообществах. Если мы не сможем научиться жить вместе как братья, сестры, как доброжелательные сограждане, мы погибнем от руки самих себя.