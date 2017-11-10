Совфед поддержал идею миграционной амнистии для жителей Донбасса

Москва, 10 ноября. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко обсудил с членами Совфеда вопрос миграционной амнистии для жителей Донбасса. Совещание на эту тему прошло в Комитете Совета Федераци по конституционному законодательству и государственному строительству.

Как отмечает замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, эта проблема стоит достаточно остро. Около 50% лиц, приобретающих гражданство РФ, являются жителями Украины, в том числе ЛНР и ДНР.

Представляя законопроект об отмене трудовых патентов для жителей республик Донбасса, Козенко заявил, что нельзя применять одни и те же законодательные нормы для «граждан Украины», прописанных во Львове и Донецке.

«Это абсолютная несправедливость. И мы вместе должны её прекратить. Считаю правильным настаивать на полной миграционной амнистии для жителей Донецкой и Луганской народных республик», — цитирует парламентария пресс-служба.

Для этого, по словам Козенко, существует февральский указ Президента о признании документов ДНР и ЛНР. По словам депутата, миграционная амнистия должна предоставлять жителям ЛНР и ДНР бессрочное пребывание и право на труд в РФ.