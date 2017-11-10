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Совфед поддержал идею миграционной амнистии для жителей Донбасса
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    Совфед поддержал идею миграционной амнистии для жителей Донбасса

    19:01  10 Ноября 2017
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    Совфед поддержал идею миграционной амнистии для жителей Донбасса

    Москва, 10 ноября. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко обсудил с членами Совфеда вопрос миграционной амнистии для жителей Донбасса. Совещание на эту тему прошло в Комитете Совета Федераци по конституционному законодательству и государственному строительству.

    Как отмечает замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, эта проблема стоит достаточно остро. Около 50% лиц, приобретающих гражданство РФ, являются жителями Украины, в том числе ЛНР и ДНР.

    Представляя законопроект об отмене трудовых патентов для жителей республик Донбасса, Козенко заявил, что нельзя применять одни и те же законодательные нормы для «граждан Украины», прописанных во Львове и Донецке.

    «Это абсолютная несправедливость. И мы вместе должны её прекратить. Считаю правильным настаивать на полной миграционной амнистии для жителей Донецкой и Луганской народных республик», — цитирует парламентария пресс-служба.

    Для этого, по словам Козенко, существует февральский указ Президента о признании документов ДНР и ЛНР. По словам депутата, миграционная амнистия должна предоставлять жителям ЛНР и ДНР бессрочное пребывание и право на труд в РФ.

    «Присутствовавшие на совещании представители территориальных органов миграционной службы из 26 субъектов РФ выразили единогласную поддержку законодательной инициативе», — отмечается в сообщении.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #россия #лнр #козенко
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