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ВТБ 24 прекратит существование в 2018 году
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    ВТБ 24 прекратит существование в 2018 году

    18:54  10 Ноября 2017
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    ВТБ 24 прекратит существование в 2018 году

    Москва, 10 ноября. Банк ВТБ с 1 января 2018 года объединится со своей дочерней структурой — ВТБ-24, став единым юрлицом. Соответствующее решение приняли акционеры ВТБ на внеочередном собрании 9 ноября.

     В банке пояснили, что объединение никак не скажется на клиентах ВТБ и ВТБ-24. Все условия заключенных ранее договоров останутся прежними, никаких документов переоформлять не нужно будет.

    ВТБ 24 прекратит существование в 2018 году

    «Работа по объединению продуктовой линейки началась еще до момента присоединения. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и так далее», — говорится в сообщении.

    Официальные представители финансовой организации пояснили, что клиенты могут бесплатно переводить средства между банками, а также вносить средства во всех банкоматах ВТБ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #банки #втб #объединение #втб 24
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