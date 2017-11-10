ВТБ 24 прекратит существование в 2018 году

Москва, 10 ноября. Банк ВТБ с 1 января 2018 года объединится со своей дочерней структурой — ВТБ-24, став единым юрлицом. Соответствующее решение приняли акционеры ВТБ на внеочередном собрании 9 ноября.

В банке пояснили, что объединение никак не скажется на клиентах ВТБ и ВТБ-24. Все условия заключенных ранее договоров останутся прежними, никаких документов переоформлять не нужно будет.

«Работа по объединению продуктовой линейки началась еще до момента присоединения. На данный момент в обоих банках уже действуют идентичные условия по ипотеке, потребительским кредитам, вкладам, малому бизнесу и так далее», — говорится в сообщении.

Официальные представители финансовой организации пояснили, что клиенты могут бесплатно переводить средства между банками, а также вносить средства во всех банкоматах ВТБ.