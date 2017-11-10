Названы самые оригинальные имена родившихся в Волгоградской области малышей

Волгоград, 10 ноября. Редкие и необычные имена выбирают семейные пары своим детям. Родители выбрали для малышей имена Риана и Трофим в Волгоградской области.

ЗАГС зарегистрировал детей с такими необычными именами как Маркус, Эрнест, Мелисса. Однако, популярными мужскими именами на протяжении уже многих лет являются: Александр, Артем, Владимир и Иван. Среди женских имен распространены: Анна, Алина, Варвара, Василиса, Дарья, Мария, София, Ульяна. Об этом сообщает «Волга Медиа».

В первую неделю ноября в Волгоградской области на свет появилось 536 детей, включая пять пар двойняшек. Отмечается, что девочек за период с 1 по 8 ноября на 14 больше, чем мальчиков. Впервые матерями стали 170 женщин области.