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МИД Сербии ответил на обвинения Киева
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    МИД Сербии ответил на обвинения Киева

    19:30  10 Ноября 2017
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    МИД Сербии: Обвинения Киева в адрес Белграда безосновательны

    Белград, 10 ноября. Обвинения властей Украины в адрес Сербии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

    «Обвинения Украины в адрес Сербии не имеют под собой оснований, и надеюсь, что каждый будет обращать внимание на слова, которые произносит. Сербия не боялась и более серьезных угроз и обвинений, чем те, которые мог бы высказать украинский посол», — заявил Дачич.

    Он также добавил, что посол Украины в Сербии Александр Александрович вернется в Белград 12 ноября, после чего будет рассмотрен вопрос о возвращении в Киев посла Сербии Раде Булатовича.

    Ранее министерство иностранных дел Сербии выступило с жестким заявлением в адрес посла Украины в Белграде Александра Александровича. В МИД Сербии указали на попытки украинского посла испортить отношения Белграда и Москвы. Ведомство обратились к Киеву с просьбой указать дипломату на недопустимость такого поведения. Позднее Ивица Дачич отозвал посла Сербии на Украине Радета Булатовича для консультаций «в связи с актуальными вопросами отношений с Украиной».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #сербия #белград
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