МИД Сербии ответил на обвинения Киева

Белград, 10 ноября. Обвинения властей Украины в адрес Сербии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Обвинения Украины в адрес Сербии не имеют под собой оснований, и надеюсь, что каждый будет обращать внимание на слова, которые произносит. Сербия не боялась и более серьезных угроз и обвинений, чем те, которые мог бы высказать украинский посол», — заявил Дачич.

Он также добавил, что посол Украины в Сербии Александр Александрович вернется в Белград 12 ноября, после чего будет рассмотрен вопрос о возвращении в Киев посла Сербии Раде Булатовича.

Ранее министерство иностранных дел Сербии выступило с жестким заявлением в адрес посла Украины в Белграде Александра Александровича. В МИД Сербии указали на попытки украинского посла испортить отношения Белграда и Москвы. Ведомство обратились к Киеву с просьбой указать дипломату на недопустимость такого поведения. Позднее Ивица Дачич отозвал посла Сербии на Украине Радета Булатовича для консультаций «в связи с актуальными вопросами отношений с Украиной».