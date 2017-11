HBO отказался работать с Луи Си Кеем после секс-скандала

Лос-Анджелес, 10 ноября. Американский телеканал HBO отказался работать с американским комиком Луи Си Кеем после обвинений в домогательствах.

По информации издания Variety, американский актер также больше не будет участвовать в специальной благотворительной программе Night of Too Many Stars, транслируемой HBO. Кроме того, HBO удалил со своих сервисов все проекты с участием Луи Си Кея.

Ранее в Нью-Йорке отменили премьеру фильма «Я люблю тебя, папа», в котором комик сыграл одну из основных ролей. Он также выступал в качестве сценариста и режиссера проекта. В картине также сыграли Хлоя Грейс Морец, Джон Малкович и Памела Андерсон.

Как стало известно, Луи Си Кея обвинили в домогательствах пять женщин. По словам пострадавших, в разные годы комик занимался непристойными вещами в их присутствии. Все это время они молчали, опасаясь, что Кей загубит их карьеру в шоу-бизнесе, передает издание «Аргументы и Факты».