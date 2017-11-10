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Происшествия
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Глава Ростехнадзора назвал причины аварии на руднике «Мир»
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    Глава Ростехнадзора назвал причины аварии на руднике «Мир»

    18:38  10 Ноября 2017
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    Глава Ростехнадзора назвал причины аварии на руднике «Мир»

    Москва, 10 ноября. Глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что основными причинами аварии на руднике «Мир» компании «Алтроса» стали нарушения в проектных решениях, а также нарушение правил промышленной безопасности.

    «Добыча на руднике мир проводилась в аномально сложных горно-геологических условиях, опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов ранее не было. Проектанты не смогли учесть все эти сложности», — цитирует главу Ростехнадзора агентство РИА Новости.

    Алехин также добавил, что были зафиксированы нарушения правил промышленной безопасности. По его словам, комиссия разработала организационные и технические мероприятия по устранению причин аварии на руднике «Мир».

    Были установлены 16 должностных лиц, ответственных за произошедшее. Все материалы расследования будут переданы заинтересованным ведомствам, в том числе в СК РФ.

    В начале августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось спасти.

    Автор: Дима Оленин
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    #авария #мир #рудник #алросы
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