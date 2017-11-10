Audi признали самым надежным автомобилем в США

Вашингтон, 10 ноября. Автомобили Audi в США признали самыми надежными. Исследование провели эксперты известного потребительского американского журнала Consumer Reports. По его итогам звание самого надежного брэнда ЕС уже шестой раз подряд досталось немецкому автоконцерну. В общем рейтинге 2017 года Audi заняла четвертое место.

Принимавшие участие в исследовании читатели журнала рассказали обо всех проблемах, с которыми сталкивались при эксплуатации своих авто за последний год, уточняет портал Automotive World.

В минувшем октябре Consumer Reports обнародовал топ самых ненадежных автомобилей. Пальма первенства в нем досталась Chevrolet Camaro, второе место — Mercedes-Benz GLC, а третьим в «антирейтинге» оказался Jaguar F-Pace, напоминает «Ридус».