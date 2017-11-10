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Пассажирский самолет приземлился без переднего шасси в Великобритании
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    Пассажирский самолет приземлился без переднего шасси в Великобритании

    19:29  10 Ноября 2017
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    Пассажирский самолет приземлился без переднего шасси в Великобритании

    Лондон, 10 ноября. В аэропорту Белфаста в Северной Ирландии совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Flybe без переднего шасси. Как сообщает Daily Mail, на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 78 пассажиров.

    По предварительной информации, после взлета у самолета Bombardier Dash 8 Q400, следовавшего из Белфаста в шотландский Инвернесс, возникли технические проблемы с шасси, из-за чего пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

    Чтобы сжечь топливо, лайнер кружил над морем порядка двух часов. В итоге самолет приземлился без переднего шасси. На данный момент нет информации о пострадавших. Причина, по которой произошел инцидент с шасси, также неизвестна.

    Напомним, накануне шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в московском аэропорту «Домодедово».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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