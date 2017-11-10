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Украина
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Политика
В ООН предупредили Украину об угрозе техногенной катастрофы в Донбассе
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    В ООН предупредили Украину об угрозе техногенной катастрофы в Донбассе

    19:57  10 Ноября 2017  /обновлено: 20:05  10 Ноября 2017
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    В ООН предупредили Украину об угрозе химической катастрофы в Донбассе

    Нью-Йорк, 10 ноября. Украина может столкнуться с техногенной катастрофой из-за эскалации боевых действий в районе объектов водоснабжения в Донбассе. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    В ООН выразили обеспокоенность в связи с обстрелами объектов инфраструктуры водоснабжения в районе Донецка, где расположены запасы хлора и другие опасные химические вещества.

    «Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины», — говорится в заявлении спецдокладчиков.

    ООН призывает все стороны конфликта оценивать возможное влияние последствий разрушения водоочистительной инфраструктуры на здоровье мирных жителей Донбасса,

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #оон #обстрелы
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