В ООН предупредили Украину об угрозе техногенной катастрофы в Донбассе

Нью-Йорк, 10 ноября. Украина может столкнуться с техногенной катастрофой из-за эскалации боевых действий в районе объектов водоснабжения в Донбассе. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН выразили обеспокоенность в связи с обстрелами объектов инфраструктуры водоснабжения в районе Донецка, где расположены запасы хлора и другие опасные химические вещества.

«Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины», — говорится в заявлении спецдокладчиков.

ООН призывает все стороны конфликта оценивать возможное влияние последствий разрушения водоочистительной инфраструктуры на здоровье мирных жителей Донбасса,