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Экс-министр Латвии: У русского языка есть рыночная стоимость, у латышского — нет
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    Экс-министр Латвии: У русского языка есть рыночная стоимость, у латышского — нет

    18:44  10 Ноября 2017
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    Экс-министр Латвии: У русского языка есть рыночная стоимость, у латышского — нет

    Рига, 10 ноября. Латышский язык в отличие от русского не ценится на рынке труда и не имеет «рыночной стоимости». Об этом в пятницу заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, выступая в эфире радио Baltkom.

    «Я должен сказать, что у латышского языка нет рыночной стоимости. Если посмотреть объявления на работу — русский, английский, немецкий и так далее. Надо понимать и то, что рыночная стоимость русского языка больше, нежели у латышского языка», — отметил он.

    Экс-министр Латвии: У русского языка есть рыночная стоимость, у латышского — нет

    Юрканс подчеркнул, что он не хочет обижать латышей, и оспаривать их право получать хорошее образование на родном языке, но так обстоят дела на сегодняшний день.

    Напомним, что в Латвии лишь один государственный язык — латышский, несмотря на то, что русскоязычное население страны составляет почти 40%. Власти республики планируют с 2020-2021 года все общеобразовательные предметы преподавать на латышском языке. При этом возможность преподавать на иностранном языке останется в школах для нацменьшинств.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #латвия #юрканс #русский #латвийский #рынок труда
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