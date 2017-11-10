Экс-министр Латвии: У русского языка есть рыночная стоимость, у латышского — нет

Рига, 10 ноября. Латышский язык в отличие от русского не ценится на рынке труда и не имеет «рыночной стоимости». Об этом в пятницу заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, выступая в эфире радио Baltkom.

«Я должен сказать, что у латышского языка нет рыночной стоимости. Если посмотреть объявления на работу — русский, английский, немецкий и так далее. Надо понимать и то, что рыночная стоимость русского языка больше, нежели у латышского языка», — отметил он.

Юрканс подчеркнул, что он не хочет обижать латышей, и оспаривать их право получать хорошее образование на родном языке, но так обстоят дела на сегодняшний день.

Напомним, что в Латвии лишь один государственный язык — латышский, несмотря на то, что русскоязычное население страны составляет почти 40%. Власти республики планируют с 2020-2021 года все общеобразовательные предметы преподавать на латышском языке. При этом возможность преподавать на иностранном языке останется в школах для нацменьшинств.