Геннадий Онищенко советует брать пример с Ватикана в деле борьбы с курением

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал новость, что в Ватикане с будущего года будет запрещена продажа сигарет. По словам Онищенко, это отличный пример заботы государства о здоровье граждан, и нашему правительству, недавно без рассмотрения завернувшему антитабачную концепцию Минздрава, следовало бы в этом вопросе брать пример с Ватикана.

«Напомню, Ватикан — это государство, которое входит в Организацию Объединенных Наций, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это государство со своей идеологией. А на мой взгляд, государство, у которого есть идеология, выгодно отличается от стран, у которых идеологии нет. Приведу слова, которыми руководство Ватикана обосновывает запрет продажи сигарет с 2018 года: «Святой престол не может поощрять деятельность, которая заведомо вредит здоровью». И еще: «Никакая прибыть не может быть оправдана, если она ставит под угрозу жизнь людей». И эти понятные без дополнительных комментариев слова произносятся в государстве, где продажа сигарет приносит десять миллионов евро в год и является второй по значимости статьей пополнения бюджета Ватикана».

По словам Геннадия Онищенко, российскому правительству в вопросе ограничения торговли табаком нужно так же заботиться о своих гражданах.

«Нам бы, и прежде всего аппарату правительства, — такое отношение к своим гражданам и нашему здоровью! — отметил Онищенко. — Думаю, в этом случае мы могли бы уже сейчас достичь гораздо больших успехов в той работе, которая была нам поручена законом, ратифицирующим рамочную конвенцию по борьбе с табакокурением, принятую Всемирной организацией здравоохранения».

Ранее пресс-служба Ватикана, мотивируя запрет продажи сигарет с 2018 года, привела данные ВОЗ, что из-за заболеваний, связанных с курением, в мире ежегодно умирают около семи миллионов человек.

Напомним, несколько дней назад правительство России без рассмотрения вернуло на доработку новую антитабачную концепцию министерства здравоохранения РФ на 2018-2022 годы. Это решение возмутило одного из самых активных борцов с табакокурением в России — первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, по мнению которого, откладывать принятие антитабачной концепции просто преступно, учитывая, какой вред курение наносит россиянам.