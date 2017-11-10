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Геннадий Онищенко советует брать пример с Ватикана в деле борьбы с курением
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    Геннадий Онищенко советует брать пример с Ватикана в деле борьбы с курением

    18:45  10 Ноября 2017
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    Геннадий Онищенко советует брать пример с Ватикана в деле борьбы с курением

    Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал новость, что в Ватикане с будущего года будет запрещена продажа сигарет. По словам Онищенко, это отличный пример заботы государства о здоровье граждан, и нашему правительству, недавно без рассмотрения завернувшему антитабачную концепцию Минздрава, следовало бы в этом вопросе брать пример с Ватикана.

    «Напомню, Ватикан — это государство, которое входит в Организацию Объединенных Наций, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это государство со своей идеологией. А на мой взгляд, государство, у которого есть идеология, выгодно отличается от стран, у которых идеологии нет. Приведу слова, которыми руководство Ватикана обосновывает запрет продажи сигарет с 2018 года: «Святой престол не может поощрять деятельность, которая заведомо вредит здоровью». И еще: «Никакая прибыть не может быть оправдана, если она ставит под угрозу жизнь людей». И эти понятные без дополнительных комментариев слова произносятся в государстве, где продажа сигарет приносит десять миллионов евро в год и является второй по значимости статьей пополнения бюджета Ватикана».

    Геннадий Онищенко

    По словам Геннадия Онищенко, российскому правительству в вопросе ограничения торговли табаком нужно так же заботиться о своих гражданах.

    «Нам бы, и прежде всего аппарату правительства, — такое отношение к своим гражданам и нашему здоровью! — отметил Онищенко. — Думаю, в этом случае мы могли бы уже сейчас достичь гораздо больших успехов в той работе, которая была нам поручена законом, ратифицирующим рамочную конвенцию по борьбе с табакокурением, принятую Всемирной организацией здравоохранения».

    Ранее пресс-служба Ватикана, мотивируя запрет продажи сигарет с 2018 года, привела данные ВОЗ, что из-за заболеваний, связанных с курением, в мире ежегодно умирают около семи миллионов человек.

    Напомним, несколько дней назад правительство России без рассмотрения вернуло на доработку новую антитабачную концепцию министерства здравоохранения РФ на 2018-2022 годы. Это решение возмутило одного из самых активных борцов с табакокурением в России — первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, по мнению которого, откладывать принятие антитабачной концепции просто преступно, учитывая, какой вред курение наносит россиянам.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #онищенко #ватикан #курение #антитабачная концепция
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