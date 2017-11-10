Семья Михаила Задорнова назвала место похорон сатирика

Москва, 10 ноября. Семья Михаила Задорнова официально подтвердила информацию о том, что сатирик, согласно его последней воле, будет похоронен в Латвии. Сообщение об этом появилось на странице писателя в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, близкие напомнили о том, что Задорнов всегда свою жизнь и жизнь своей семьи «от чужого назойливого вмешательства» и попросили «проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти».

«Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио», — говорится в обращении семьи писателя.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.