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Семья Михаила Задорнова назвала место похорон сатирика
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    Семья Михаила Задорнова назвала место похорон сатирика

    18:29  10 Ноября 2017
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    Семья Михаила Задорнова назвала место похорон сатирика

    Москва, 10 ноября. Семья Михаила Задорнова официально подтвердила информацию о том, что сатирик, согласно его последней воле, будет похоронен в Латвии. Сообщение об этом появилось на странице писателя в соцсети «ВКонтакте».

    Кроме того, близкие напомнили о том, что Задорнов всегда свою жизнь и жизнь своей семьи «от чужого назойливого вмешательства» и попросили  «проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти».

    «Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио», — говорится в обращении семьи писателя.

    Семья Михаила Задорнова назвала место похорон сатирикаНапомним, Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #латвия #задорнов #похороны #смерть #семья
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