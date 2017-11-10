Депутат Сейма рассказал об отношении к Задорнову в Латвии

Рига, 10 ноября. Член президиума Сейма Латвии Андрей Клементьев прокомментировал кончину российского писателя и сатирика Михаила Задорнова.

«Я был знаком с Михаилом Задорновым и хочу сказать, что он был доступным для общения и открытым человеком без каких либо проявлений «звездности», — сказал Клементьев в интервью журналистам.

По его словам, Задорнов всегда имел свое мнение, которое он никогда не боялся высказывать. Клементьев также отметил, что сатирик искренне переживал за то, что происходит, был неравнодушным человеком.

«Это была величина, к которой в Латвии прислушивались», — добавил он, передает РИА Новости.

Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 9 ноября. Сатирик боролся с опухолью головного мозга, однако минувшим летом отказался продолжать лечение и остался жить в Юрмале с родными и близкими