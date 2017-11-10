«Может, скинемся»: украинцы посмеялись над маленькой зарплатой Порошенко

Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в прошлом месяце получил зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 1000 долларов), сообщили в администрации украинского лидера.

Отмечается, что налог на доходы физических лиц и военный сбор из этой суммы составили 5460 гривен (около 200 долларов). Сама зарплата Порошенко идет на некие «благотворительные цели», передают «Украинские новости».

Напомним, что капитал Порошенко оценивается в 1 млрд долларов. Данная сумма приводилась в опубликованном списке самых богатых граждан Украины. Сейчас президент находится на пятой позиции этого рейтинга.

Украинские интернет-пользователи активно комментируют новость о зарплате президента своей страны.

Некоторые отнеслись к ней с юмором:

«Бедный нищеброд... может, СМСками скинемся?», — пошутили юзеры.

«Бедный Петя, да он даже в Чехию слетать не сможет с такой зарплатой», — вторят им другие.

Некоторые отнеслись к новости с подозрением:

«Уже даже западные таблоиды бьют в набат, что в самой нищей европейской стране, ее президент с огромной скоростью поднимается в списке «Форбс»