«Может, скинемся»: украинцы посмеялись над маленькой зарплатой Порошенко
Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в прошлом месяце получил зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 1000 долларов), сообщили в администрации украинского лидера.
Отмечается, что налог на доходы физических лиц и военный сбор из этой суммы составили 5460 гривен (около 200 долларов). Сама зарплата Порошенко идет на некие «благотворительные цели», передают «Украинские новости».
Напомним, что капитал Порошенко оценивается в 1 млрд долларов. Данная сумма приводилась в опубликованном списке самых богатых граждан Украины. Сейчас президент находится на пятой позиции этого рейтинга.
Украинские интернет-пользователи активно комментируют новость о зарплате президента своей страны.
Некоторые отнеслись к ней с юмором:
«Бедный нищеброд... может, СМСками скинемся?», — пошутили юзеры.
«Бедный Петя, да он даже в Чехию слетать не сможет с такой зарплатой», — вторят им другие.
Некоторые отнеслись к новости с подозрением:
«Уже даже западные таблоиды бьют в набат, что в самой нищей европейской стране, ее президент с огромной скоростью поднимается в списке «Форбс»
«Для кого эта информация? Для бабок, голосующих за гречку? Все украинцы знают об оффшорах президента, о том, что «Рошен» сейчас чуть ли не на каждой остановке в Киеве»