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«Может, скинемся»: украинцы посмеялись над маленькой зарплатой Порошенко
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    «Может, скинемся»: украинцы посмеялись над маленькой зарплатой Порошенко

    18:31  10 Ноября 2017
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    «Может, скинемся»: украинцы посмеялись над маленькой зарплатой Порошенко

    Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко в прошлом месяце получил зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 1000 долларов), сообщили в администрации украинского лидера.

    Отмечается, что налог на доходы физических лиц и военный сбор из этой суммы составили 5460 гривен (около 200 долларов). Сама зарплата Порошенко идет на некие «благотворительные цели», передают «Украинские новости».

    Напомним, что капитал Порошенко оценивается в 1 млрд долларов. Данная сумма приводилась в опубликованном списке самых богатых граждан Украины. Сейчас президент находится на пятой позиции этого рейтинга.

    «Может, скинемся»: украинцы посмеялись над маленькой зарплатой Порошенко

    Украинские интернет-пользователи активно комментируют новость о зарплате президента своей страны.

    Некоторые отнеслись к ней с юмором:

    «Бедный нищеброд... может, СМСками скинемся?», — пошутили юзеры.

    «Бедный Петя, да он даже в Чехию слетать не сможет с такой зарплатой», — вторят им другие.

    Некоторые отнеслись к новости с подозрением:

    «Уже даже западные таблоиды бьют в набат, что в самой нищей европейской стране, ее президент с огромной скоростью поднимается в списке «Форбс»

    «Для кого эта информация? Для бабок, голосующих за гречку? Все украинцы знают об оффшорах президента, о том, что «Рошен» сейчас чуть ли не на каждой остановке в Киеве»

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #зарплата
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