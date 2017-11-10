Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года

Ушел из жизни знаменитый российский писатель и сатирик Михаил Задорнов

Михаил Задорнов. На протяжении последних нескольких лет он боролся с серьезным заболеванием — раковой опухолью мозга. Задорнов Ушел из жизни знаменитый российский писатель и сатирик. На протяжении последних нескольких лет он боролся с серьезным заболеванием — раковой опухолью мозга. Задорнов скончался в возрасте 69 лет.

Как юморист Задорнов попробовал себя еще в 1974 году, а на телевидении дебютировал в 1982-м. Его концерты неизменно собирали полные залы и разлетались на цитаты. Отечественные деятели культуры и политики восприняли смерть Задорнова как личную трагедию и невосполнимую утрату для всей страны. Известного писателя и сатирика вспоминали Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Юрий Лоза, Клара Новикова, Семен Альтов и другие.

Глубокие соболезнования по поводу кончины Задорнова выразил президент России Владимир Путин. Точная дата и место похорон Задорнова будут объявлены позже. Известно, что незадолго до смерти писатель просил похоронить его в одной могиле со своим отцом в Латвии.