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Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года

    Ушел из жизни знаменитый российский писатель и сатирик Михаил Задорнов. Трагедия в Ижевске унесла жизни шести человек, в том числе двоих детей. Встреча Путина и Трампа так или иначе состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    18:16 10 Ноября 2017
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    Ушел из жизни знаменитый российский писатель и сатирик Михаил Задорнов

    Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года

    Ушел из жизни знаменитый российский писатель и сатирик Михаил Задорнов. На протяжении последних нескольких лет он боролся с серьезным заболеванием — раковой опухолью мозга. Задорнов скончался в возрасте 69 лет.
    Как юморист Задорнов попробовал себя еще в 1974 году, а на телевидении дебютировал в 1982-м. Его концерты неизменно собирали полные залы и разлетались на цитаты. Отечественные деятели культуры и политики восприняли смерть Задорнова как личную трагедию и невосполнимую утрату для всей страны. Известного писателя и сатирика вспоминали Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Юрий Лоза, Клара Новикова, Семен Альтов и другие.
    Глубокие соболезнования по поводу кончины Задорнова выразил президент России Владимир Путин. Точная дата и место похорон Задорнова будут объявлены позже. Известно, что незадолго до смерти писатель просил похоронить его в одной могиле со своим отцом в Латвии.
     

    Трагедия в Ижевске унесла жизни шести человек, в том числе двоих детей

    Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года

    Трагедия в Ижевске, по последним данным, унесла жизни шести человек, в том числе двоих детей. В связи с этим суббота и воскресенье в Удмуртии объявлены днями траура. Без жилья остаются, по меньшей мере, 43 человека — это только те, кто обратился за помощью в местную администрацию. Пока все они размещены в одной из школ города. К понедельнику их обещают переселить в санаторий.
     

    Встреча Путина и Трампа состоится, заявил пресс-секретарь президента России

    Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа так или иначе состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Возможность встречи российского и американского лидеров «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме активно обсуждалась со вчерашнего дня.
    Однако ни утром, ни днем никаких двусторонних договоренностей достигнуто не было. Ряд американских СМИ сообщал, что Белый дом отменил встречу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Трамп лично изъявлял желание встретиться с Путиным, а что говорят по этому поводу американские «чинуши», он не знает.
     

    В редакцию ФАН поступили эксклюзивные кадры из сирийского города Ракка

    Видеодайджест новостей, вечер 10 ноября 2017 года

    В редакцию ФАН поступили эксклюзивные кадры из сирийского города Ракка. Он был захвачен курдами. Наш специальный корреспондент в Сирии посетил данный регион, чтобы запечатлеть последствия массированных бомбардировок ВВС США и их союзников.
    Вместе с отрядами Демократических сил Сирии (SDF) они «освобождали» город. Груды строительного мусора, обломки зданий, полуразрушенные строения — таковы последствия «освобождения».
    Репортер ФАН также запечатлел следы артиллерийских обстрелов и воздушных бомбардировок. Материальный ущерб, который понес данный район, колоссален. Виной тому в большей степени даже не «исламское государство»1, которое ранее занимало Ракку. Куда больший урон городу нанесли антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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