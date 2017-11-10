Украинское моторное масло вывело из строя десятки пакистанских танков

Киев, 10 ноября. Украинские журналисты раскрыли коррупционную схему, с помощью которой чиновники госкомпании «Укрспецэкспорт» закупали некачественное моторное масло по завышенным ценам.

При этом некачественное моторное масло в дальнейшем экспортировалось, что стало результатом выхода из строя 30 танков армии Пакистана. По данным украинских СМИ, еще в 2016 году харьковский завод имени Малышева передал Минобороны Пакистана три десятка комплектов моторно-трансмиссионных установок для танков «Аль Халид». Однако вскоре 30 бронемашин стали выходить из строя.

В ходе разбирательства выяснилось, что в двигателях пакистанских танков использовалось масло «Азмол Гарант». При этом «Укрспецэкпорт» закупил масло этой марки у поставщика, который не имел лицензии на его производство. Моторное масло закупалось по цене 163 тысячи гривен за тонну (более шести тысяч долларов), в то время как лицензированное масло высокого качества можно приобрести по цене 80 тысяч гривен за тонну.

